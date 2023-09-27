الإمارات وجهة سياحية عالمية مرغوبة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة أصبحت لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي. وقال: نحن فخورون بأن الإمارات اكتسبت سمعة طيبة كوجهة سياحية عالمية مرغوبة. وأشار إلى أن الإمارات هي المكان الطبيعي لقمة مستقبل الضيافة، حيث يترقب قطاع السياحة والضيافة في الإمارات تحقيق نقلة نوعية.

وقال: يأتي الناس إلى هنا من جميع أنحاء العالم لأنهم يعرفون الإمارات كبلد آمن ومرحب، بالإضافة إلى التمتع والاسترخاء والقيام بالأعمال التجارية والتعرف على العالم. وأضاف إن تكريم الفائزين بجائزة القيادة ضمن ((قمة مستقبل الضيافة)) يعني الاحتفاء بالقيم التي نتشاركها ونقدر الصدق والوضوح والالتزام والاحترافية والتفاني من أجل الصالح العام.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في إحدى جلسات اليوم الختامي ((قمة مستقبل الضيافة)) ضمن فعاليات الدورة الأولى من ((أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة)). كما قام معاليه بجولة تفقد خلالها أجنحة الشركات السياحية المشاركة في المعرض المقام على هامش الفعاليات، كما كرم الفائزين بجائزة القيادة في ختام فعاليات القمة.

جلسة مهمة

وشهد اليوم الختامي جلسة مهمة حول ((تجارب السفر وتأثير الضيافة العربية))، شارك فيها جنى بدر مدير عام شركة (ذا بنش) الشركة المسؤولة عن تنظيم القمة والدكتور عادل عزت الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف، وتناولت المناقشات الوضع الحالي لصناعة السياحة والضيافة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وما قامت به المملكة العربية السعودية من استثمارات كبيرة في قطاع السياحة، كما شهد اليوم الختامي للقمة العديد من الجلسات تناولت الهندسة المعمارية للفنادق، وسوق الضيافة العربية، بالإضافة إلى عروض تقديمية حول السياسات العامة في قطاع السياحة وجلسات خاصة لمناقشة مستجدات الاستثمار الفندقي، وتم توقيع العديد من الصفقات، كما وقعت مجموعة ((بوتيك)) السعودية مذكرة تفاهم مع شركة ((Sommet Education)) التعليمية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى استقطاب أبرز المواهب في المجال للانضمام لفريق عمل مجموعة بوتيك. كما سيتم إعداد برامج تدريبية ميدانية للطلاب لتمكينهم من الحصول على خبرة عملية مباشرة واكتساب مهارات احترافية.

كما أعلنت شركة روتانا، التي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن توسيع محفظة مشاريعها عبر 30 فندقاً جديداً خلال السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي سيضيف ما يقارب 5800 غرفة إضافية إلى محفظة روتانا حول العالم.