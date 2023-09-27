«أيميا باور» تجمع 86 مليون دولار لمشروع في تونس

تمكنت شركة أيميا باور الإماراتية من تحقيق إغلاق مالي ناجح تبلغ قيمته 86 مليون دولار بهدف إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في مدينة القيروان التونسية بقدرة تصل إلى 120 ميجاوات لتعزيز تطور البلاد نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

حضر حفل إعلان اتفاق الإغلاق المالي كل من أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية، وأحلام باجي السائب رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والمدير العام العام للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة، بلحسن شيبوب، وسفيرة الإمارات في تونس إيمان السلامي، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة إيميا باور، ونيكولا فيليكس مدير الصناعة الإقليمي للبنية التحتية وشمال أفريقيا والقرن الإفريقي في مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وستقوم شركة القيروان للطاقة المملوكة لشركة أيميا باور وتتخذ من مدينة متبسطة بولاية القيروان مقراً لها بتولي عمليات بناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة تلك، فيما سيتم تمويل المشروع من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث من المتوقع أن توفر المحطة الطاقة النظيفة لـ43 ألف أسرة تونسية.

وقال حسين النويس رئيس مجلس إدارة أيميا باور: يسعدنا أن نتوصل إلى الإغلاق المالي الناجح لمحطة الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ميجاوات في تونس، والذي يعد باكورة مشاريعنا في تونس، موضحاً أن نجاح الإغلاق المالي يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بشركة ((أيميا باور)).