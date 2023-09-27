دراجة هوائية من الذهب بمليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت الدورة الـ 52 من معرض الساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة، عرض مجموعة فنية من التصاميم الجديدة مثل دراجة هوائية مغطاة بصفائح ذهبية، ووزن الذهب فيها 3 كيلوجرامات، كما أن سعرها يبلغ مليوناً و500 درهم.
كما تم عرض هاتف (آيفون) مذهب بالكامل، ووزنه 145 جراماً من عيار 18، وسعره 250 ألف درهم، إضافة إلى عرض ساعة مذهبة، ومرصعة بالألماس حول الإطار عيار 24 بسعر 250 ألف درهم.
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