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دراجة هوائية من الذهب بمليون درهم

9/27/2023 7:28:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت الدورة الـ 52 من معرض الساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة، عرض مجموعة فنية من التصاميم الجديدة مثل دراجة هوائية مغطاة بصفائح ذهبية، ووزن الذهب فيها 3 كيلوجرامات، كما أن سعرها يبلغ مليوناً و500 درهم.

كما تم عرض هاتف (آيفون) مذهب بالكامل، ووزنه 145 جراماً من عيار 18، وسعره 250 ألف درهم، إضافة إلى عرض ساعة مذهبة، ومرصعة بالألماس حول الإطار عيار 24 بسعر 250 ألف درهم.

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