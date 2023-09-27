أحمد بن سعيد لـ«البيان»: برؤية محمد بن راشد دبي تمضي بثقة لصدارة مراكز المال والأعمال العالمية

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دبي نجحت برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانتها ضمن صدارة أكثر الوجهات جاذبية للأعمال والاستثمارات والكفاءات ورواد الأعمال في العالم، وهي تمضي قدماً بثقة لصدارة مراكز المال والأعمال العالمية.

وتوقع سموه، في حوار خاص مع ((البيان))، أن يتواصل الزخم الاقتصادي القوي في دبي، على المديين المتوسط والطويل، حيث أسهم زخم نمو قطاعات التجارة والسياحة والطيران والخدمات والإنشاءات في تحقيق قفزات نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد سموه أن قطاع الطيران في دبي بات أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في الإمارة، ومساهماً رئيساً في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة الاقتصاد وجعل دبي من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033، مشيراً إلى أن القطاع نجح منذ بداية العام الجاري في تحقيق أداء استثنائي، الأمر الذي تجسد في نمو معدلات الحركة عبر مطار دبي الدولي والنتائج المتميزة لشركات الطيران والدور المتنامي للقطاع في تنشيط الحركة الاقتصادية، وبالتالي مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ورداً على سؤال حول توقعات الأرباح الخاصة بطيران الإمارات، قال سموه، إن كافة مؤشرات الأداء منذ بداية العام المالي تسجل مستويات نمو ملحوظة بالمقارنة مع العام الماضي، وتوقع أن يتواصل هذا الأداء خلال النصف الثاني من العام المالي للناقلة.

وإلى نص الحوار:

*حقق اقتصاد دبي نمواً قوياً على مدى العامين الماضيين بعد التعافي من الجائحة، هل تتوقعون استمرار هذا النمو؟

تتسم استراتيجية التنمية في دبي، بمرونة استثنائية، تتيح لها التجاوب بشكل سريع مع التحديات واستغلال فرص النمو المتاحة بالشكل الأمثل. فقد نجحت الإمارة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تبوؤ صدارة قائمة أسرع اقتصاديات العالم تعافياً من الجائحة، ما أتاح لها العودة إلى مسار النمو المتسارع، كما اعتمدت الحكومة على مدى العامين الماضيين استراتيجية فعالة لدعم قطاعات الأعمال وتمكينها من الانتقال من مرحلة التعافي إلى النمو، وقد أثمرت هذه الاستراتيجية تحقيق قفزات نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما تجسد في النمو القوي لقطاعات المال والأعمال والتجارة والسياحة والطيران والخدمات والإنشاءات في الأعوام الثلاثة الماضية.

وقد أسهمت هذه البيئة المحفزة لنمو وازدهار الأعمال، إلى جانب عوامل رئيسة مثل البنى الأساسية والتشريعية المتطورة، والمستويات الفريدة للأمن والأمان، وسلاسة الإجراءات ونمط الحياة الفريد الذي تتعايش فيه مختلف الجنسيات في وئام فريد، في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن صدارة أكثر الوجهات جاذبية للأعمال والاستثمارات والكفاءات ورواد الأعمال في العالم.

وتبعاً لذلك من المتوقع أن يتواصل الزخم الاقتصادي القوي في دبي، على المديين المتوسط والطويل، فدبي باتت بالفعل من أهم مراكز المال والأعمال في العالم، وهي تمضي قدماً بثقة لصدارة مراكز المال والأعمال العالمية، وهو ما يؤكده تهافت كبرى الشركات العالمية على افتتاح مقار لها في الإمارة، حتى أننا أخذنا نشهد بشكل متزايد قيام مؤسسات دولية بنقل مقراتها العالمية إلى دبي.

*هل أنتم قلقون من تصاعد المنافسة الإقليمية؟

بالتأكيد أن ذلك لا يقلقنا، لأننا ننظر بإيجابية إلى التطورات التي تشهدها اقتصاديات المنطقة، وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أكثر من مناسبة أن أي تطور تحققه أي مدينة أو دولة في المنطقة، وهو أمر إيجابي يسعدنا لأنه يساهم في تطور المنطقة ككل.

فدبي ليست في معرض المنافسة مع أحد، وستبقى لكل مدينة أو دولة مزايا تنافسية تميزها وتتيح لها مواصلة النمو والتطور. وكلنا ثقة بأن دبي ستحافظ على تفردها وتميزها، وستواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي متنامي الأهمية للمال والأعمال والسياحة والخدمات، وترسيخ سمعتها كأكثر الوجهات جاذبية للأعمال والاستثمارات والكفاءات والمكان الأفضل للعيش في العالم.

* كيف تقيمون أداء قطاع الطيران في دبي؟

واصل قطاع الطيران في دبي تحقيق أداء استثنائي خلال العام الجاري، وهو ما تجسد في معدلات الحركة عبر مطار دبي الدولي والنتائج المتميزة لشركات الطيران والدور المتنامي للقطاع في تنشيط الحركة الاقتصادية وبالتالي مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أصبح قطاع الطيران أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في الإمارة، ومساهم رئيسي في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة الاقتصاد وجعل دبي من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033.

فقد شهد مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري انتعاشاً كبيراً مع تجاوز حركة المسافرين خلال هذه الفترة مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019. إذ استقبل المطار 41.6 مليون مسافر في النصف الأول، بالمقارنة مع 27.9 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2022، وبزيادة قدرها 49.1 %، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 85 مليون مسافر بحلول نهاية العام الجاري.

*من المقرر انطلاق فعاليات معرض دبي للطيران نوفمبر المقبل. كيف هي الاستعدادات لهذا الحدث؟ وهل سنشهد خلاله صفقات جديدة لطيران الإمارات أو فلاي دبي؟

يعتبر معرض دبي للطيران من أكبر معارض الطيران على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تشهد الدورة الجديدة من المعرض مزيداً من النمو تماشياً مع الانتعاش القوي لصناعة الطيران العالمية، حيث تشارك به كبرى الشركات العالمية في القطاع لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها، وقد اكتملت الاستعدادات لهذا الحدث منذ وقت مبكر حيث تتعاون مختلف الجهات في دبي لإنجاح هذا الحدث العالمي، وتنظيمه بالشكل الأمثل.

وبالنسبة لصفقات الطائرات، نحن نجري بشكل دائم ومتواصل محادثات مع شركتي ((إيرباص)) و((بوينغ)) ونعمل على تقييم الفرص المناسبة وآفاق النمو المستقبلية، وتخطيط شراء طائرات جديدة تبعاً لذلك، علماً أن طيران الإمارات تمتلك بالفعل طلبيات لشراء 200 طائرة، ومن المقرر بدء تسلم وتشغيل طائرات الركاب الجديدة من طراز ((إيرباص إيه 350)) في أغسطس المقبل؛ أما بالنسبة لـ((فلاي دبي)) فقد ارتفع عدد الطائرات في أسطولها إلى 78 طائرة، كما تسلمت مزيداً من الطائرات هذا العام، ومن المتوقع أن تتسلم الناقلة المزيد من الطائرات هذا العام.

*في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية القائمة وارتفاع مستويات التضخم.. هل تواجه طيران الإمارات أو فلاي دبي أي صعوبة في الحصول على تمويل لطائراتها الجديدة أو عملياتها التوسعية؟ وهل هناك خطط لطرح سندات أو صكوك؟

تتمتع طيران الإمارات وفلاي دبي بسجل ائتماني مشرف، يؤهلهما للحصول على التمويل بأسعار فائدة تنافسية نتيجة أدائهما المتميز وتاريخهما الإيجابي في تسجيل الأرباح، حيث أثبتت الناقلتان باستمرار قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية في مختلف الظروف الأمر الذي يعزز ثقة الممولين في نموذج أعمالهما.

وترتكز استراتيجية الناقلتين في هذا المجال على تنويع مصادر التمويل، والتي تشمل ضمانات ائتمان الصادرات الأمريكية والأوروبية والتأجير التشغيلي والقروض المضمونة بأصول تجارية والتمويل الإسلامي والسندات، إضافة إلى الصكوك الإسلامية وغيرها. وظروف السوق هي التي تحدد خيار التمويل المناسب، وتبعاً لذلك فإن طرح سندات أو صكوك يعد أحد الخيارات المتاحة إذا كانت الجدوى الاقتصادية مناسبة.

*على الرغم من انتعاش حركة السفر عالمياً إلا أن الارتفاع السريع في أسعار الوقود والفائدة باتا يشكلان عبئاً متنامياً على شركات الطيران، إلى أي درجة سيؤثر ذلك على ربحية طيران الإمارات؟ وهل تتوقعون مواصلة تحقيق نمو في الأرباح؟

بالتأكيد، تعد أسعار الوقود من أهم العوامل المؤثرة في الكلفة التشغيلية لأي ناقلة وبالتالي ربحيتها، فمع استئثار الوقود بما يصل إلى أكثر من 30 % من الكلفة التشغيلية الإجمالية، فإن من شأن أي ارتفاع في أسعاره أن يؤثر على الأداء المالي، خاصة وأنه لا يمكن تمرير كامل الزيادة في الكلفة على أسعار تذاكر السفر.

وبالنسبة لنا في طيران الإمارات، فإننا نعمل على استيعاب الارتفاع في أسعار الوقود من خلال مزيج من الإجراءات، التي تساهم في التخفيف من آثار الزيادة في الكلفة التشغيلية.

وبالنسبة لتوقعات الأرباح، أظهرت مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام المالي للناقلة نمواً ملحوظاً، بالمقارنة مع العام الماضي ونتوقع أن يتواصل هذا الأداء خلال النصف الثاني من العام.

*كيف تقيمون الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي حتى الآن؟

التعاون بين طيران الإمارات وفلاي دبي أثبت بشكل مؤكد أن له مردوداً إيجابياً على الناقلتين، الأمر الذي ظهر من الأرقام التي تحققت منذ بدء الشراكة. فقد أتاحت الشراكة بين الناقلتين، لأكثر من 11 مليون مسافر مواصلة سفرهم بسلاسة على أكثر من 250 ألف رحلة خلال السنوات الخمس الأولى من الشراكة التي انطلقت في 2017.

وتشمل مزايا الشراكة المبتكرة بين طيران الإمارات وفلاي دبي مشاركة الرموز، تكامل شبكتي رحلات الناقلتين، وسلاسة الانتقال بين المبنيين 2 و3 في مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى مزايا الولاء المتبادلة بموجب برنامج ((سكاي واردز طيران الإمارات)) المشترك لعملاء الناقلتين.

*كيف ساعدت الشراكات التي وقعتها طيران الإمارات مع شركات طيران أخرى الناقلة في اختراق أسواق جديدة.. وكيف انتقلت العلاقة مع شركة الطيران الأمريكية يونايتد إلى الشراكة؟

نحن نؤمن في طيران الإمارات بأهمية الشراكات في تحقيق النمو المستدام، لأنها تحقق مزايا نوعية لطرفي الشراكة، وقد نجحت طيران الإمارات في ترسيخ هذا المفهوم من خلال شراكات مع العديد من شركات الطيران العالمية، حيث أصبح لدى طيران الإمارات اليوم 29 شريكاً بالرمز و117 اتفاقية إنترلاين و11 شريكاً لخطوط السكة الحديد والنقل متعدد الوسائط في أكثر من 100 دولة، ما يوفر خيارات سفر واسعة للعملاء من خلال جداول زمنية مرنة، تغطي أكثر من 800 مدينة.

أما بالنسبة للشراكة مع ((يونايتد إيرلاينز)) فهي تتمتع بأهمية خاصة، لأنها تجعل السفر بين دبي ومختلف الوجهات أكثر سهولة.