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رئيسا النواب والشورى يهنئان الملك وولي العهد رئيس الوزراء بذكرى المولد النبوي الشريف

9/27/2023 7:24:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المباركة‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬بالخير‭ ‬واليُمن‭ ‬والبركات،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬وأن‭ ‬يبقي‭ ‬جلالته‭ ‬ذخراً‭ ‬وسنداً‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وقائدًا‭ ‬حكيما‭ ‬للمسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

كما‭ ‬رفع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المباركة‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬داعيا‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬سموّه‭ ‬بالخير‭ ‬واليمن‭ ‬والسعادة،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬سموّه‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬وأن‭ ‬يوفقه‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والرفعة‭ ‬والتقدم‭ ‬والتطور‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

ورفع‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المباركة‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالخير‭ ‬واليُمن‭ ‬والبركات،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬وطول‭ ‬العمر‭ ‬ودوام‭ ‬العزة،‭ ‬وأن‭ ‬يبقي‭ ‬جلالته‭ ‬ذخراً‭ ‬وسنداً‭ ‬للوطن‭ ‬الغالي‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وقائدًا‭ ‬لمسيرته‭ ‬ونهضته‭ ‬المباركة‭.‬

كما‭ ‬تقدَّم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المباركة‭ ‬على‭ ‬سموّه‭ ‬الكريم‭ ‬بالخير‭ ‬واليُمن‭ ‬والسعادة،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬سموّه‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬وأن‭ ‬يوفق‭ ‬سموه‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬الرفعة‭ ‬والتقدم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

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