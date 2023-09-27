رئيسا النواب والشورى يهنئان الملك وولي العهد رئيس الوزراء بذكرى المولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلاً المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ جلالته بموفور الصحة والعافية، وأن يبقي جلالته ذخراً وسنداً للوطن والمواطنين، وقائدًا حكيما للمسيرة التنموية الشاملة.
كما رفع رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة المباركة خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، داعيا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بالخير واليمن والسعادة، وأن يديم على سموّه موفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لتحقيق مزيد من الإنجازات والرفعة والتقدم والتطور لمملكة البحرين، في ظل قيادة جلالة الملك المعظم.
ورفع علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلاً المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة الملك المعظم بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ جلالته بموفور الصحة والعافية، وطول العمر ودوام العزة، وأن يبقي جلالته ذخراً وسنداً للوطن الغالي والمواطنين، وقائدًا لمسيرته ونهضته المباركة.
كما تقدَّم رئيس مجلس الشورى بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة المولد النبوي الشريف إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموّه الكريم بالخير واليُمن والسعادة، وأن يديم على سموّه موفور الصحة والعافية، وأن يوفق سموه لتحقيق مزيدٍ من الرفعة والتقدم لمملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المعظم.
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