الملك يتبادل برقيات التهاني مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

الملك يتبادل برقيات التهاني مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
التاريخ
9/27/2023 7:24:00 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأكرم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية، ضمنها جلالته أطيب تهانيه بهذه المناسبة المباركة، وتمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من الرقي والتطور والازدهار، داعيا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
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