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الملك يتبادل برقيات التهاني مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

9/27/2023 7:24:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تبادل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقيات‭ ‬التهنئة‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬مولد‭ ‬الرسول‭ ‬الأكرم‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم،‭ ‬مع‭ ‬إخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬والفخامة‭ ‬ملوك‭ ‬وأمراء‭ ‬ورؤساء‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬ضمنها‭ ‬جلالته‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المباركة،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لهم‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولدولهم‭ ‬وشعوبهم‭ ‬الشقيقة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرقي‭ ‬والتطور‭ ‬والازدهار،‭ ‬داعيا‭ ‬الله‭ ‬جل‭ ‬جلاله‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المباركة‭ ‬على‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬باليمن‭ ‬والخير‭ ‬والبركات‭. ‬

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