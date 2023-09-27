وزير الداخلية السعودي يعزي البحرين في شهداء قوة دفاع البحرين خلال عمل عدواني غادر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعبر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمين،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬الشقيق‭ ‬وأهالي‭ ‬ذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الأليم،‭ ‬داعيا‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهم‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وعظيم‭ ‬غفرانه،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬مستنكرا‭ ‬سموه‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الآثم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬التابعة‭ ‬للحوثيين‭.‬

وخلال‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي،‭ ‬أشاد‭ ‬سموه‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬لحماية‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أبداه‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬تجاه‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين،‭ ‬منوها‭ ‬معاليه‭ ‬باعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشهدائها‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهم‭ ‬بواجبهم‭ ‬الوطني‭. ‬

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