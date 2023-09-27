Thursday, 28 September 2023 03:36 GMT

وزير الداخلية السعودي يعزي البحرين في شهداء قوة دفاع البحرين خلال عمل عدواني غادر

9/27/2023 7:23:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬أمس،‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أعرب‭ ‬فيه‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬ضابط‭ ‬وضابطي‭ ‬صف‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬عدواني‭ ‬غادر‭ ‬على‭ ‬مواقـع‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬البحرينية‭ ‬المرابطة‭ ‬بالحد‭ ‬الجنوبـي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭.‬

وعبر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمين،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬الشقيق‭ ‬وأهالي‭ ‬ذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الأليم،‭ ‬داعيا‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهم‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وعظيم‭ ‬غفرانه،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬مستنكرا‭ ‬سموه‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الآثم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬التابعة‭ ‬للحوثيين‭.‬

وخلال‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي،‭ ‬أشاد‭ ‬سموه‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬لحماية‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أبداه‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬تجاه‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين،‭ ‬منوها‭ ‬معاليه‭ ‬باعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشهدائها‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهم‭ ‬بواجبهم‭ ‬الوطني‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN27092023000055011008ID1107155977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث