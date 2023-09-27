وزير الداخلية السعودي يعزي البحرين في شهداء قوة دفاع البحرين خلال عمل عدواني غادر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس، اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيه سموه عن خالص التعازي والمواساة في استشهاد ضابط وضابطي صف من رجال قوة دفاع البحرين، خلال عمل عدواني غادر على مواقـع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبـي على أرض المملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
وعبر صاحب السمو الملكي لوزير الداخلية عن خالص تعازيه لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وولي عهده الأمين، رئيس مجلس الوزراء، والشعب البحريني الشقيق وأهالي ذوي الشهداء الأبطال في هذا المصاب الأليم، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مستنكرا سموه هذا العدوان الآثم من قبل بعض العناصر التابعة للحوثيين.
وخلال الاتصال الهاتفي، أشاد سموه بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والعمل على تعزيز آفاق التعاون الأمني في مختلف المجالات لحماية المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
من جهته، أعرب وزير الداخلية عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على ما أبداه من مشاعر تجاه الشهداء والمصابين وحكومة وشعب البحرين، منوها معاليه باعتزاز مملكة البحرين بشهدائها أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.
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