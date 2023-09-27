جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تدين الهجوم الغادر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬بيان‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬أحر‭ ‬التعازي‭ ‬القلبية‭ ‬وخالص‭ ‬المواساة‭ ‬لشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جراء‭ ‬وقوع‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل،‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭.‬

وأعربت‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬عن‭ ‬تمنياتها‭ ‬بتجاوز‭ ‬آثار‭ ‬هذا‭ ‬العدوان،‭ ‬داعية‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الضحايا‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬ويمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بسرعة‭ ‬الشفاء،‭ ‬ويحفظ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سوء‭ ‬ومكروه‭.‬

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