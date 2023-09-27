جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تدين الهجوم الغادر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أدانت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في بيان صادر لها أمس الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.
وأعرب بيان الجمعية عن أحر التعازي القلبية وخالص المواساة لشعب مملكة البحرين جراء وقوع هذا الهجوم الذي أسفر عن استشهاد عدد من جنود قوة دفاع البحرين البواسل، وإصابة آخرين.
وأعربت الجمعية في بيانها عن تمنياتها بتجاوز آثار هذا العدوان، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء، ويحفظ مملكة البحرين من كل سوء ومكروه.
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