ليبيا تدين الهجوم الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الليبية‭ (‬وال‭) ‬اعتبر‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬الليبية‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بأنه‭ ‬تطور‭ ‬خطير‭ ‬قد‭ ‬يقوض‭ ‬جهود‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬ويهدد‭ ‬مساعي‭ ‬التسوية‭ ‬باليمن‭ ‬الشقيق‭.‬

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