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ليبيا تدين الهجوم الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية

9/27/2023 7:23:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬عن‭ ‬إدانتها‭ ‬واستنكارها‭ ‬للهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬الغادر‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬المُرابطة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الليبية‭ (‬وال‭) ‬اعتبر‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬الليبية‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بأنه‭ ‬تطور‭ ‬خطير‭ ‬قد‭ ‬يقوض‭ ‬جهود‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬ويهدد‭ ‬مساعي‭ ‬التسوية‭ ‬باليمن‭ ‬الشقيق‭.‬

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