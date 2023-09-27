ليبيا تدين الهجوم الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت دولة ليبيا عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المُرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة والمشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية (وال) اعتبر بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية أن الهجوم الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من أفراد قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين بأنه تطور خطير قد يقوض جهود إحلال السلام ويهدد مساعي التسوية باليمن الشقيق.
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