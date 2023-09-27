الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان مزيدا من برقيات التعازي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية من سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء.
وأعرب سموه عن بالغ الحزن والأسى في استشهاد ضابط وفرد وإصابة عدد من منتسبي قوة دفاع البحرين البواسل المشاركين في الواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل إثر العمل العدواني الغادر، سائلاً الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.
وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية من سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الوطني للفنون.
وأعرب سموه في البرقية عن بالغ الحزن والأسى في استشهاد وإصابة عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل إثر العمل العدواني الغادر، سائلاً الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية من سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في استشهاد ضابط وفرد وإصابة عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، سائلاً المولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الأبرار، وأن يدخلهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، ويجزي أهلهم وذويهم خير الجزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية من سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الوطني للفنون، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في استشهاد وإصابة عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، سائلاً المولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الأبرار، وأن يدخلهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، ويجزي أهلهم وذويهم خير الجزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وأعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في استشهاد وإصابة عددٍ من رجال قوة دفاع البحرين البواسل في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناتـه مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله عز وجل بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.
وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية من الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.
وأعرب رئيس الأمن العام في برقيته عن بالغ الحزن والأسى في استشهاد وإصابة عدد من رجال قوة دفاع البحرين البواسل إثر العدوان الغادر على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، داعياً الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية من الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.
وأعرب رئيس الأمن العام في البرقية عن بالغ الحزن والأسى في استشهاد وإصابة عدد من رجال قوة دفاع البحرين البواسل من قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، داعياً الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.
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