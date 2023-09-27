Thursday, 28 September 2023 03:36 GMT

انعقاد أول اجتماع للجنة الأمنية المشتركة بين البحرين ومصر

9/27/2023 7:23:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬وفد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬للجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬اليوم،‭ ‬فيما‭ ‬ترأس‭ ‬وفد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر،‭ ‬اللواء‭ ‬عمرو‭ ‬شاكر‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬برئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وعلى‭ ‬مساهمة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيزه‭ ‬وتطويره‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬نقل‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬توفيق‭ ‬وزير‭ ‬داخلية‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وتطلعاته‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬هـذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬وتمنياته‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لاجتماع‭ ‬اللجنة‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بمسيرة‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والمتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الروابـط‭ ‬الأخوية‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬متمنياً‭ ‬التوفيق‭ ‬للاجتماع‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬التطلعات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬يقينا‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬البحرين‭ ‬ومصر‭ ‬كل‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ،‭ ‬وأن‭ ‬الأهداف‭ ‬والطموحات‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬أو‭ ‬مخاطر‭.‬

مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬اليوم‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬التحديات‭ ‬والمعطيات‭ ‬الأمنية‭ ‬والإقـليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المتسارعة‭ ‬والتي‭ ‬تلقي‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬محيطنا‭ ‬العربي‭ ‬والاقليمي،‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬السعي‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتثبيت‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأمني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الاسـتراتيجية‭ ‬الناجحة‭ ‬فـي‭ ‬تعزيـز‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬والمخاطر‭ ‬كبيرة‭ ‬ومتشعبة‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬العنف‭ ‬والتطرف‭ ‬والإرهاب،‭ ‬والكوارث‭ ‬والجوائـح‭ ‬المتكررة،‭ ‬والحروب‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬حدودا‭ ‬جغرافية‭ ‬أو‭ ‬سياسية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التهديد‭ ‬المتنامي‭ ‬كماً‭ ‬وكيفاً‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬السيبرانية،‭ ‬واستخدام‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬وجرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬وتهديد‭ ‬الملاحة‭ ‬الجويــة‭ ‬والمسيرات‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬وزوارق‭ ‬غير‭ ‬مأهولة‭.‬

مشيداً‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتكاملة‭ ‬والكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬الخبيرة‭ ‬والمحترفة‭ ‬لأكاديمية‭ ‬الشرطة‭ ‬والمعهد‭ ‬القومي‭ ‬لتدريب‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬المنظومات‭ ‬التدريبية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬الأمنية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬للتحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬والعملي‭ ‬للمتدرب‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الأمنية‭ ‬والقضايا‭ ‬المهمة‭ ‬وبحث‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬والإرهاب‭ ‬والأمن‭ ‬الجنائي،‭ ‬والمرور‭ ‬والعمليات‭ ‬وإدارة‭ ‬الأزمـات‭ ‬والـكوارث،‭ ‬بالإضافـة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الـخبرات‭ ‬فـي‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬البلدين‭.‬

ضم‭ ‬وفد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬ومساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬العمليات‭ ‬والتدريب‭ ‬والوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN27092023000055011008ID1107155972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث