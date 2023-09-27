انعقاد أول اجتماع للجنة الأمنية المشتركة بين البحرين ومصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬برئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وعلى‭ ‬مساهمة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيزه‭ ‬وتطويره‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬نقل‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬توفيق‭ ‬وزير‭ ‬داخلية‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وتطلعاته‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬هـذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬وتمنياته‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لاجتماع‭ ‬اللجنة‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بمسيرة‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والمتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الروابـط‭ ‬الأخوية‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬متمنياً‭ ‬التوفيق‭ ‬للاجتماع‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬التطلعات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬يقينا‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬البحرين‭ ‬ومصر‭ ‬كل‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ،‭ ‬وأن‭ ‬الأهداف‭ ‬والطموحات‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬أو‭ ‬مخاطر‭.‬

مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬اليوم‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬التحديات‭ ‬والمعطيات‭ ‬الأمنية‭ ‬والإقـليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المتسارعة‭ ‬والتي‭ ‬تلقي‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬محيطنا‭ ‬العربي‭ ‬والاقليمي،‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬السعي‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتثبيت‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأمني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الاسـتراتيجية‭ ‬الناجحة‭ ‬فـي‭ ‬تعزيـز‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬والمخاطر‭ ‬كبيرة‭ ‬ومتشعبة‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬العنف‭ ‬والتطرف‭ ‬والإرهاب،‭ ‬والكوارث‭ ‬والجوائـح‭ ‬المتكررة،‭ ‬والحروب‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬حدودا‭ ‬جغرافية‭ ‬أو‭ ‬سياسية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التهديد‭ ‬المتنامي‭ ‬كماً‭ ‬وكيفاً‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬السيبرانية،‭ ‬واستخدام‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬وجرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬وتهديد‭ ‬الملاحة‭ ‬الجويــة‭ ‬والمسيرات‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬وزوارق‭ ‬غير‭ ‬مأهولة‭.‬

مشيداً‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتكاملة‭ ‬والكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬الخبيرة‭ ‬والمحترفة‭ ‬لأكاديمية‭ ‬الشرطة‭ ‬والمعهد‭ ‬القومي‭ ‬لتدريب‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬المنظومات‭ ‬التدريبية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬الأمنية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬للتحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬والعملي‭ ‬للمتدرب‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الأمنية‭ ‬والقضايا‭ ‬المهمة‭ ‬وبحث‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬والإرهاب‭ ‬والأمن‭ ‬الجنائي،‭ ‬والمرور‭ ‬والعمليات‭ ‬وإدارة‭ ‬الأزمـات‭ ‬والـكوارث،‭ ‬بالإضافـة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الـخبرات‭ ‬فـي‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬البلدين‭.‬

ضم‭ ‬وفد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬ومساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬العمليات‭ ‬والتدريب‭ ‬والوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭.‬

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