انعقاد أول اجتماع للجنة الأمنية المشتركة بين البحرين ومصر

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وفد وزارة الداخلية، في الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة والذي عقد اليوم، فيما ترأس وفد وزارة الداخلية بجمهورية مصر، اللواء عمرو شاكر نائب رئيس قطاع الأمن الوطني.
وفي بداية الاجتماع، رحب نائب رئيس قطاع الأمن الوطني برئيس الأمن العام والوفد المرافق، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين، وعلى مساهمة اللجنة الأمنية المشتركة في تعزيزه وتطويره.
من جهته، نقل رئيس الأمن العام تحيات وتقدير الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية إلى أخيه اللواء محمد توفيق وزير داخلية جمهورية مصر العربية الشقيقة وتطلعاته إلى نتائج هـذه الزيارة، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لاجتماع اللجنة.
وأشاد رئيس الأمن العام بمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في ظل الروابـط الأخوية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنياً التوفيق للاجتماع في بلوغ التطلعات وتحقيق الأهداف المشتركة في توسيع آفاق التعاون والتنسيق الأمني، بما يؤكد يقينا أن أمن البحرين ومصر كل لا يتجزأ، وأن الأهداف والطموحات واحدة في تحقيق التكامل والتعاون لمواجهة أي تهديد أو مخاطر.
مؤكداً أن اجتماع اللجنة الأمنية اليوم يأتي في خضم التحديات والمعطيات الأمنية والإقـليمية والدولية المتسارعة والتي تلقي بظلالها على محيطنا العربي والاقليمي، والتي تتطلب السعي المتواصل في دعم وتثبيت الاستقرار الأمني من خلال تبادل الخبرات والتجارب الاسـتراتيجية الناجحة فـي تعزيـز العمل الأمني بين البلدين، مشيراً إلى أن التحديات والمخاطر كبيرة ومتشعبة ويأتي في مقدمتها العنف والتطرف والإرهاب، والكوارث والجوائـح المتكررة، والحروب الإقليمية والدولية والجريمة المنظمة التي لا تعرف حدودا جغرافية أو سياسية بما في ذلك التهديد المتنامي كماً وكيفاً من الهجمات السيبرانية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الجرائم وجرائم المخدرات وتهديد الملاحة الجويــة والمسيرات من طائرات وزوارق غير مأهولة.
مشيداً بالبنية التحتية المتكاملة والكوادر البشرية الخبيرة والمحترفة لأكاديمية الشرطة والمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة، مشيراً إلى المنظومات التدريبية والتكنولوجية الأمنية الحديثة التي تسهم في تقديم أفضل الفرص للتحصيل العلمي والعملي للمتدرب.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع الأمنية والقضايا المهمة وبحث الاستفادة من الخبرات وتبادل التجارب، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب والأمن الجنائي، والمرور والعمليات وإدارة الأزمـات والـكوارث، بالإضافـة إلى تبادل الـخبرات فـي مجالات التدريب والتعليم بين وزارتي البلدين.
ضم وفد وزارة الداخلية بمملكة البحرين كلا من مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ومساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب والوكيل المساعد للشؤون القانونية.
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