Thursday, 28 September 2023 03:36 GMT

مقترح نيابي يلزم الأجنبي ببراءة ذمة من ((سوق العمل)) قبل سفره

9/27/2023 7:23:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬وليد‭ ‬دياب‭:‬

تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يشترط‭ ‬لترحيل‭ ‬أو‭ ‬خروج‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬أو‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الأجنبي‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المنافذ‭ ‬البرية‭ ‬أو‭ ‬البحرية‭ ‬أو‭ ‬الجوية‭ ‬سداد‭ ‬كافة‭ ‬المستحقات‭ ‬المالية‭ ‬الثابتة‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬منه‭ ‬هو‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تشريع‭ ‬يحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الدولة‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الأجانب‭ ‬تترتب‭ ‬عليهم‭ ‬ديون‭ ‬مستحقة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬للدولة‭ ‬أو‭ ‬لغيرها‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ويتم‭ ‬ترحيل‭ ‬العامل‭ ‬أو‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬دون‭ ‬دفعه‭ ‬لهذه‭ ‬المستحقات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أو‭ ‬المستحيل‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان‭ ‬حصول‭ ‬صاحب‭ ‬الحق‭ ‬على‭ ‬حقه،‭ ‬فتضيع‭ ‬الحقوق‭ ‬وتكثر‭ ‬القضايا‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬المحكوم‭ ‬بها‭ ‬دون‭ ‬إمكانية‭ ‬تحصيل‭ ‬ما‭ ‬حكمت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مبالغ‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬أراد‭ ‬الأجنبي‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬عاملا‭ ‬أو‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬فقط‭ ‬فيجب‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬ببراءة‭ ‬ذمته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬باعتبارها‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬شؤون‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬فإن‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬حيازته،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬وتوازن‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭.‬

كلمات دالة

MENAFN27092023000055011008ID1107155971

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث