مقترح نيابي يلزم الأجنبي ببراءة ذمة من ((سوق العمل)) قبل سفره

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يشترط‭ ‬لترحيل‭ ‬أو‭ ‬خروج‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬أو‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الأجنبي‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المنافذ‭ ‬البرية‭ ‬أو‭ ‬البحرية‭ ‬أو‭ ‬الجوية‭ ‬سداد‭ ‬كافة‭ ‬المستحقات‭ ‬المالية‭ ‬الثابتة‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬منه‭ ‬هو‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تشريع‭ ‬يحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الدولة‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الأجانب‭ ‬تترتب‭ ‬عليهم‭ ‬ديون‭ ‬مستحقة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬للدولة‭ ‬أو‭ ‬لغيرها‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ويتم‭ ‬ترحيل‭ ‬العامل‭ ‬أو‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬دون‭ ‬دفعه‭ ‬لهذه‭ ‬المستحقات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أو‭ ‬المستحيل‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان‭ ‬حصول‭ ‬صاحب‭ ‬الحق‭ ‬على‭ ‬حقه،‭ ‬فتضيع‭ ‬الحقوق‭ ‬وتكثر‭ ‬القضايا‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬المحكوم‭ ‬بها‭ ‬دون‭ ‬إمكانية‭ ‬تحصيل‭ ‬ما‭ ‬حكمت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مبالغ‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬أراد‭ ‬الأجنبي‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬عاملا‭ ‬أو‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬فقط‭ ‬فيجب‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬ببراءة‭ ‬ذمته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬باعتبارها‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬شؤون‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬فإن‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬حيازته،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬وتوازن‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭.‬

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