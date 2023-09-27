الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬عن‭ ‬أصدق‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،‭ ‬باستشهاد‭ ‬ضابط‭ ‬وفرد‭ ‬وإصابة‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهم‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬متمنيا‭ ‬للمصابين‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

وتطرق‭ ‬الجانبان‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭ ‬من‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬على‭ ‬وشائج‭ ‬القربى‭ ‬والمحبة‭ ‬والتاريخ‭ ‬المشترك،‭ ‬مؤكدين‭ ‬العزم‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

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