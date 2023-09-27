الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان التعازي من الشيخ خالد بن عبدالله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في استشهاد الملازم أول مبارك بن هاشل بن زايد الكبيسي والجندي أول يعقوب رحمت مولاي داد وإصابة عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل إثر عمل عدواني غادر وأليم.
داعياً المولى جلت قدرته أن يتغمد شهداء الواجب المقدس بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين من رجال قوة دفاع البحرين البواسل بالشفاء العاجل.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة في استشهاد وإصابة عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
سائلاً المولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الأبرار، وأن يدخلهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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