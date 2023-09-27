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رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية: احتفاء الأمة الإسلامية برسولها الكريم تأكيد لرسوخ محبته في قلوب المؤمنين

9/27/2023 7:23:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية،‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أسمى‭ ‬وخالص‭ ‬التهاني‭ ‬لجلالته‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬أن‭ ‬احتفاء‭ ‬الأمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬برسولها‭ ‬الكريم‭ ‬وبمولده‭ ‬الشريف‭ ‬تأكيد‭ ‬لرسوخ‭ ‬محبته‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬المؤمنين،‭ ‬وفرصة‭ ‬للدعوة‭ ‬إلى‭ ‬التأسي‭ ‬والاقتداء‭ ‬به،‭ ‬وتجديد‭ ‬العهد‭ ‬بالقيم‭ ‬النبيلة‭ ‬والمبادئ‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬ترسيخها‭ ‬في‭ ‬النفوس،‭ ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬الذكرى‭ ‬الإسلامية‭ ‬العظيمة‭ ‬أساسا‭ ‬لوحدة‭ ‬الأمة‭ ‬واجتماع‭ ‬كلمتها‭ ‬على‭ ‬الخير،‭ ‬وأن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العظيمة‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬باليمن‭ ‬والبركات‭ ‬وعلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الوفي‭ ‬وعلى‭ ‬الأمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بالخير‭ ‬والسعادة‭ ‬والوئام‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية،‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لسموه‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬أن‭ ‬احتفاء‭ ‬الأمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬برسولها‭ ‬الكريم‭ ‬وبمولده‭ ‬الشريف‭ ‬تأكيدٌ‭ ‬لرسوخ‭ ‬محبته‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬المؤمنين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬للعالم‭ ‬سماحة‭ ‬ديننا‭ ‬الذي‭ ‬أرسى‭ ‬مبادئ‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأديان،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬تتبعه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نهجًا‭ ‬قويمًا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يسبغ‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وطول‭ ‬العمر،‭ ‬وأن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العظيمة‭ ‬على‭ ‬سموه‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبنائها‭ ‬الكرام‭ ‬والأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬بوافر‭ ‬الخير‭ ‬واليمن‭ ‬والبركات‭.‬

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