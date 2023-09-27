رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية: احتفاء الأمة الإسلامية برسولها الكريم تأكيد لرسوخ محبته في قلوب المؤمنين

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- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أعرب فيها عن أسمى وخالص التهاني لجلالته بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في برقيته أن احتفاء الأمة الإسلامية برسولها الكريم وبمولده الشريف تأكيد لرسوخ محبته في قلوب المؤمنين، وفرصة للدعوة إلى التأسي والاقتداء به، وتجديد العهد بالقيم النبيلة والمبادئ السامية التي بعث بها والعمل على ترسيخها في النفوس، سائلا الله العلي القدير أن يجعل هذه الذكرى الإسلامية العظيمة أساسا لوحدة الأمة واجتماع كلمتها على الخير، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على جلالته باليمن والبركات وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي وعلى الأمة الإسلامية بالخير والسعادة والوئام.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في برقيته أن احتفاء الأمة الإسلامية برسولها الكريم وبمولده الشريف تأكيدٌ لرسوخ محبته في قلوب المؤمنين، وهو ما يعكس للعالم سماحة ديننا الذي أرسى مبادئ التعايش السلمي بين مختلف الأديان، وهو الذي تتبعه مملكة البحرين نهجًا قويمًا لها في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المعظم، داعيًا المولى عز وجل أن يسبغ على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على سموه ومملكة البحرين وأبنائها الكرام والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.
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