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الملك يتبادل التهاني مع ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

9/27/2023 7:23:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭ ‬1445‭ ‬هـ،‭ ‬هذا‭ ‬نصها‭:‬

يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أرفع‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالتكم‭ ‬الكريم‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭ ‬1445‭ ‬هـ،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬للاعتزاز‭ ‬بالسيرة‭ ‬العطرة‭ ‬لنبينا‭ ‬محمد‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم،‭ ‬وقيم‭ ‬الإسلام‭ ‬في‭ ‬الوسطية‭ ‬والاعتدال‭ ‬وهي‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬قيمٌ‭ ‬بفضل‭ ‬رؤى‭ ‬جلالتكم‭ ‬رعاكم‭ ‬الله‭ ‬ترسخت‭ ‬كنهجٍ‭ ‬قويم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تستمد‭ ‬نهجها‭ ‬من‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬السمحاء‭.‬

سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،

إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬قيادتكم‭ ‬ووفق‭ ‬رؤى‭ ‬جلالتكم‭ ‬أيدكم‭ ‬الله‭ ‬تواصل‭ ‬رسالتها‭ ‬النبيلة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬التي‭ ‬بُعث‭ ‬بها‭ ‬رسولنا‭ ‬الكريم‭ ‬عليه‭ ‬أفضل‭ ‬الصلاة‭ ‬والتسليم،‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأخوة‭ ‬الإنسانية‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬أيقونة‭ ‬ومنطلقاً‭ ‬لمبادرات‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭.‬

نسأل‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬عليكم‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وطول‭ ‬العمر،‭ ‬وأن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬جلالتكم‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبنائها‭ ‬الكرام،‭ ‬وعلى‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬بالخير‭ ‬واليُمن‭ ‬والبركات،‭ ‬وأن‭ ‬يعم‭ ‬الخير‭ ‬والسلام‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭.‬

ودمتم‭ ‬سيدي‭ ‬سالمين‭ ‬موفقين،،،

‭ ‬ابنكم‭ ‬المخلص

‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء

‭ ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬هذا‭ ‬نصها‭:‬

‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ابننا‭ ‬العزيز‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته‭ ‬وبعد،

تلقينا‭ ‬ببالغ‭ ‬السرور‭ ‬والامتنان‭ ‬برقية‭ ‬سموكم‭ ‬المهنئة‭ ‬لنا‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭ ‬1445‭ ‬هـ،‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬عظيمة‭ ‬تجدد‭ ‬صلتنا‭ ‬وارتباطنا‭ ‬وعلاقتنا‭ ‬بنبينا‭ ‬الأكرم‭ ‬محمد‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬واستذكار‭ ‬سيرته‭ ‬العطرة‭ ‬المباركة‭.‬

ولا‭ ‬يسعنا‭ ‬بهذا‭ ‬الوقت‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬لسموكم‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تقديرنا‭ ‬وعميق‭ ‬شكرنا،‭ ‬ونسأل‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬سموكم‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬عليكم‭ ‬نعمة‭ ‬العافية،‭ ‬وأن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الكريمة‭ ‬بالخير‭ ‬والبركات‭ ‬على‭ ‬وطننا‭ ‬العزيز،‭ ‬والأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭.‬

ودمتم‭ ‬بحفظ‭ ‬الله‭ ‬سالمين،،

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته‭.‬


‬والدكـــم

حمــد‭ ‬بـن‭ ‬عيسـى‭ ‬آل‭ ‬خليفــة

ملـــــــــك‭ ‬مملكـــــة‭ ‬البحـــريــــن

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