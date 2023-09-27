الملك يتبادل التهاني مع ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1445 هـ، هذا نصها:
يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1445 هـ، والتي تعد فرصة للاعتزاز بالسيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيم الإسلام في الوسطية والاعتدال وهي ولله الحمد قيمٌ بفضل رؤى جلالتكم رعاكم الله ترسخت كنهجٍ قويم لمملكة البحرين التي تستمد نهجها من الشريعة الإسلامية السمحاء.
سيدي صاحب الجلالة،
إن مملكة البحرين تحت قيادتكم ووفق رؤى جلالتكم أيدكم الله تواصل رسالتها النبيلة في نشر وترسيخ قيم ومبادئ الدين الإسلامي التي بُعث بها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، في نشر التعايش والتسامح والاحترام المتبادل وتعزيز الأخوة الإنسانية حتى أصبحت أيقونة ومنطلقاً لمبادرات السلام والتعايش.
نسأل المولى عزّ وجل أن يديم عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالتكم ومملكة البحرين وأبنائها الكرام، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يعم الخير والسلام على العالم أجمع.
ودمتم سيدي سالمين موفقين،،،
ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا نصها:
صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
تلقينا ببالغ السرور والامتنان برقية سموكم المهنئة لنا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1445 هـ، والتي هي فرصة عظيمة تجدد صلتنا وارتباطنا وعلاقتنا بنبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم واستذكار سيرته العطرة المباركة.
ولا يسعنا بهذا الوقت إلا أن نعرب لسموكم عن خالص تقديرنا وعميق شكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموكم وأن يديم عليكم نعمة العافية، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير والبركات على وطننا العزيز، والأمتين العربية والإسلامية.
ودمتم بحفظ الله سالمين،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدكـــم
حمــد بـن عيسـى آل خليفــة
ملـــــــــك مملكـــــة البحـــريــــن
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