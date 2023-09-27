كوريا الشمالية تطرد الجندي الأمريكي ترافيس كينج

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واشنطن – الوكالات: أعلنت الولايات المتحدة أمس أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج بات في عهدتها بعد طرده من كوريا الشمالية حيث كان محتجزا إثر اجتيازه الحدود من كوريا الجنوبية في يوليو الماضي.
يأتي إعلان واشنطن بعد ساعات على نبأ أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية مفاده أن بيونج يانج قررت طرد كينج، في خطوة مفاجئة وسط تزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وكان كينج معتقلا في كوريا الشمالية بعدما عبر الحدود في 18 يوليو إثر انضمامه إلى جولة سياحية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.
وشكر البيت الأبيض بكين على السماح للشاب البالغ 23 عاما بالمغادرة عبر الصين، وقال المسؤولون إن كينج غادر المجال الجوي الصيني بعد تسليمه إلى السلطات الأمريكية هناك.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن كينج «بصحة جيدة ومعنويات عالية» ويتطلع إلى العودة إلى الوطن بعد نقله أولا إلى قاعدة جوية عسكرية أمريكية.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان في بيان: «تمكن المسؤولون الأمريكيون من تأمين عودة الجندي ترافيس كينغ من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية».
كما وجه ساليفان الشكر إلى السويد التي تعمل كحلقة وصل دبلوماسية لواشنطن في بيونج يانج، «وحكومة جمهورية الصين الشعبية لمساعدتها في تسهيل عبور الجندي كينج».
وأشاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بات رايدر «بالعمل الشاق» الذي قامت به القوات العسكرية الأمريكية ووزارة الخارجية لإعادة كينج إلى وطنه.
سُجن كينغ شهرين في كوريا الجنوبية بعدما ضرب وهو في حالة سكر في ملهى ليلي مواطنا كوريًا، كما تشاجر مرّة مع الشرطة، وأفرج عنه في 10 يوليو، ونُقل إلى مطار سيئول حيث كان مقررا أن يغادر إلى ولاية تكساس الأمريكية.
لكنه بدلا من التوجه إلى قاعدة فورت بليس لإخضاعه لإجراءات تأديبية، غادر مطار إنشيون في سيئول وانضم إلى مجموعة سياح يزورون المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين ثم عبَرَ الحدود.
في الشهر الماضي، أكدت بيونج يانج أنها تحتجز الجندي الأمريكي وقالت إن كينج فرّ إلى الشمال هربا من «سوء المعاملة والتمييز العنصري في الجيش الأمريكي».
لكن بعد استكمال التحقيق «قررت الهيئة المختصة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرد الجندي في الجيش الأمريكي ترافيس كينج الذي توغل بطريقة غير قانونية داخل أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية» مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
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