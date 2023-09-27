كوريا الشمالية تطرد الجندي الأمريكي ترافيس كينج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الجندي‭ ‬الأمريكي‭ ‬ترافيس‭ ‬كينج‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬عهدتها‭ ‬بعد‭ ‬طرده‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬محتجزا‭ ‬إثر‭ ‬اجتيازه‭ ‬الحدود‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭. ‬

يأتي‭ ‬إعلان‭ ‬واشنطن‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬نبأ‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬المركزية‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬قررت‭ ‬طرد‭ ‬كينج،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬مفاجئة‭ ‬وسط‭ ‬تزايد‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭. ‬

وكان‭ ‬كينج‭ ‬معتقلا‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بعدما‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬يوليو‭ ‬إثر‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬سياحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المنزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬بين‭ ‬الكوريتين‭. ‬

وشكر‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بكين‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬للشاب‭ ‬البالغ‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬بالمغادرة‭ ‬عبر‭ ‬الصين،‭ ‬وقال‭ ‬المسؤولون‭ ‬إن‭ ‬كينج‭ ‬غادر‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الصيني‭ ‬بعد‭ ‬تسليمه‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬الأمريكية‭ ‬هناك‭. ‬

وأكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬أن‭ ‬كينج‭ ‬‮«‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬ومعنويات‭ ‬عالية‮»‬‭ ‬ويتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬بعد‭ ‬نقله‭ ‬أولا‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬عسكرية‭ ‬أمريكية‭. ‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تمكن‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬من‭ ‬تأمين‭ ‬عودة‭ ‬الجندي‭ ‬ترافيس‭ ‬كينغ‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬وجه‭ ‬ساليفان‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬السويد‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬كحلقة‭ ‬وصل‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لواشنطن‭ ‬في‭ ‬بيونج‭ ‬يانج،‭ ‬‮«‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬لمساعدتها‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عبور‭ ‬الجندي‭ ‬كينج‮»‬‭. ‬

وأشاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬بات‭ ‬رايدر‭ ‬‮«‬بالعمل‭ ‬الشاق‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬القوات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لإعادة‭ ‬كينج‭ ‬إلى‭ ‬وطنه‭. ‬

سُجن‭ ‬كينغ‭ ‬شهرين‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بعدما‭ ‬ضرب‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭ ‬في‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭ ‬مواطنا‭ ‬كوريًا،‭ ‬كما‭ ‬تشاجر‭ ‬مرّة‭ ‬مع‭ ‬الشرطة،‭ ‬وأفرج‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬يوليو،‭ ‬ونُقل‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬سيئول‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬إلى‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬الأمريكية‭. ‬

لكنه‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬فورت‭ ‬بليس‭ ‬لإخضاعه‭ ‬لإجراءات‭ ‬تأديبية،‭ ‬غادر‭ ‬مطار‭ ‬إنشيون‭ ‬في‭ ‬سيئول‭ ‬وانضم‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬سياح‭ ‬يزورون‭ ‬المنطقة‭ ‬المنزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬بين‭ ‬الكوريتين‭ ‬ثم‭ ‬عبَرَ‭ ‬الحدود‭. ‬

في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬أكدت‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬أنها‭ ‬تحتجز‭ ‬الجندي‭ ‬الأمريكي‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬كينج‭ ‬فرّ‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬‮«‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬والتمييز‭ ‬العنصري‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيق‭ ‬‮«‬قررت‭ ‬الهيئة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الشعبية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬طرد‭ ‬الجندي‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬ترافيس‭ ‬كينج‭ ‬الذي‭ ‬توغل‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬داخل‭ ‬أراضي‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الشعبية‭ ‬الديمقراطية‮»‬‭ ‬مستخدمة‭ ‬الاسم‭ ‬الرسمي‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬