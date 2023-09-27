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إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين بذريعة التخطيط لاستهداف الوزير المتطرف بن غفير

9/27/2023 7:23:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬كشف‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬الشاباك‮»‬،‭ ‬امس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أنه‭ ‬اعتقل‭ ‬خلية‭ ‬تضم‭ ‬5‭ ‬فلسطينيين‭ ‬كانت‭ ‬تخطط‭ ‬لاغتيال‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭.‬

وذكر‭ ‬الشاباك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الخلية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تضم‭ ‬شباناً‭ ‬من‭ ‬جنين‭ ‬وكفردان‭ ‬والناصرة‭ ‬والمقيبلة،‭ ‬وكانت‭ ‬تعتزم‭ ‬اغتيال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬يهودا‭ ‬غليك‭ ‬عضو‭ ‬الكنيست‭ ‬السابق‭ ‬المتطرف‭.‬

وكشف‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الشاباك‭ ‬والشرطة‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عن‭ ‬إحباط‭ ‬شبكة‭ ‬مسلحة‭ ‬نشطت‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بهدف‭ ‬تنفيذ‭ ‬أنشطة‭ ‬عدوانية‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬التحقيقات‭ ‬بالقضية،‭ ‬اعتقل‭ ‬الشاباك‭ ‬خمسة‭ ‬متورطين،‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وهم‭ ‬مراد‭ ‬كمامجة‭ ‬من‭ ‬كفر‭ ‬دان‭ (‬47‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وحسن‭ ‬مغريمة‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬جنين،‭ ‬وزياد‭ ‬شنطي‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬جنين،‭ ‬ومواطنان‭ ‬عربيان‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬حماد‭ ‬حمادي‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬ويوسف‭ ‬حمادي‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬مقيبلة‭ (‬18‭ ‬عاما‭).‬

وزعمت‭ ‬التحقيقات‭ ‬أن‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مراد‭ ‬وحسن‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬تهريب‭ ‬أسلحة‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭ ‬وجمع‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬عن‭ ‬شخصيات‭ ‬محاطة‭ ‬بحراسة‭ ‬وشخصيات‭ ‬عامة‭ ‬مهمة،‭ ‬بينها‭ ‬شخصيات‭ ‬سياسية‭ ‬مثل‭ ‬الوزير‭ ‬ايتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬وعضو‭ ‬الكنيست‭ ‬السابق‭ ‬يهودا‭ ‬غليك‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحقيقات‭ ‬معهما‭ ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬الترتيبات‭ ‬الأمنية‭ ‬حول‭ ‬الوزير،‭ ‬لم‭ ‬ينجحوا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهمتهما‭..‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬فلسطيني،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬وساطة‭ ‬تقودها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬لإعادة‭ ‬الهدوء‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تحرز‭ ‬أي‭ ‬تقدم‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وأضاف
المسؤول،‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمه،‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ترفض‭ ‬الاستجابة‭ ‬لمطالب‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بشأن‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬جدية‭ ‬لتخفيف‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬غزة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬التزاماتها‭ ‬السابقة‭ ‬بموجب‭ ‬تفاهمات‭ ‬التهدئة‭. ‬

وأوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬أن‭ ‬الفصائل‭ ‬رفضت‭ ‬اشتراط‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬كافة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬قرب‭ ‬السياج‭ ‬الفاصل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬حاجز‭ (‬بيت‭ ‬حانون‭/‬إيرز‭) ‬المغلق‭ ‬أمام‭ ‬سفر‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين‭. ‬

وحمّل‭ ‬المسؤول‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مسؤولية‭ ‬تصعيد‭ ‬أحداث‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الخيارات‭ ‬المفتوحة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬حذر‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لعملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تور‭ ‬وينسلاند‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬إجرائه‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬حركة‭ "‬حماس‭" ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬وينسلاند،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬تجنب‭ ‬صراع‭ ‬آخر‭ ‬ستكون‭ ‬له‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬على‭ ‬الجميع‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬‮«‬تصاعد‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬حولها‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬تتحدث‭ ‬وتعمل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬لتحسين‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وخاصة‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفا‮»‬‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬صرح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمد‭ ‬اشتية،‭ ‬أمس،‭ ‬بوجود‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬هي‭ ‬الأساس‭ ‬المقبول‭ ‬لكل‭ ‬الأطراف‭. ‬

وقال‭ ‬اشتية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عقب‭ ‬استقباله‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬السفير‭ ‬السعودي‭ ‬غير‭ ‬المقيم‭ ‬لدى‭ ‬فلسطين،‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬بندر‭ ‬السديري،‭ ‬إن‮
«‬الموقف‭ ‬السعودي‭ ‬استثنائي‭ ‬في‭ ‬وضوحه‭ ‬إزاء‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وهناك‭ ‬وفاق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬هي‭ ‬الأساس‭ ‬المقبول‭ ‬لكل‭ ‬الأطراف‮»‬‭.‬

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