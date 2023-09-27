الـريـال يصـالـح جمـاهــيره بانتــصار ثمــين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استعاد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬2‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬لاس‭ ‬بالماس،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬للمسابقة‭.‬وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬الريال،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬وحيدة،‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬لاس‭ ‬بالماس،‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬خسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬وتعادلين،‭ ‬عند‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ (‬الرابع‭ ‬من‭ ‬القاع‭).‬وافتتح‭ ‬الريال‭ ‬التسجيل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬براهيم‭ ‬دياز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬خوسيلو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬54‭ ‬وبذلك،‭ ‬تمكن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬من‭ ‬مصالحة‭ ‬جماهيره،‭ ‬التي‭ ‬شعرت‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬الفريق‭ ‬القاسية‭ ‬1‭ / ‬3‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬وجاره‭ ‬اللدود‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬للبطولة‭.‬