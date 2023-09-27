الـريـال يصـالـح جمـاهــيره بانتــصار ثمــين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه لاس بالماس، في المرحلة السابعة للمسابقة.وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، إلى 18 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد لاس بالماس، الذي نال خسارته الرابعة في المسابقة مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).وافتتح الريال التسجيل عن طريق براهيم دياز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة .54 وبذلك، تمكن ريال مدريد من مصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل من خسارة الفريق القاسية 1 / 3 أمام مضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي، في المرحلة الماضية للبطولة.
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