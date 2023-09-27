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نادي راشد يطلق خدمة إلكترونية جديدة

9/27/2023 7:23:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00



في‭ ‬إطار‭ ‬المبادرات‭ ‬التطويرية‭ ‬باتباع‭ ‬الأساليب‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬وتطوير‭ ‬كفاءة‭ ‬وآليات‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬يتطلع‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬واهداف‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬الرامية‭ ‬لتطويع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬واستدامته‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬النادي‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬خفض‭ ‬النفقات‭ ‬وتقليل‭ ‬الاستخدام‭ ‬الورقي‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬أطلقت‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬خدمة‭ ‬جديدة‭ ‬لنظام‭ ‬التسجيل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لإجراء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعاملات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالملاك‭ ‬والمدربين‭ ‬والفرسان‭.‬

وستتيح‭ ‬الخدمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجديدة‭ ‬تقديم‭ ‬تسهيلات‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬تقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬ودفع‭ ‬الرسوم‭ ‬المالية،‭ ‬وتتضمن‭ ‬نظامًا‭ ‬جديدًا‭ ‬للمدربين‭ ‬لعملية‭ ‬تداخيل‭ ‬خيولهم‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬وتأكيد‭ ‬تسجيل‭ ‬الفرسان‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمشاركين‭ ‬الآن‭ ‬التقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬تجديد‭ ‬تراخيصهم‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬جديدة‭ ‬عبر‭ ‬الخدمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجديدة‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬شخصيًا‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬السباق‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنه‭ ‬سيتمكن‭ ‬الملاك‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬وتحديد‭ ‬ألوان‭ ‬قمصان‭ ‬السباقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬عبر‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬2024‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكدت‭ ‬السيدة‭ ‬عائشة‭ ‬ناصر‭ ‬الناصر،‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬إنه‭ ‬يسعدنا‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجديدة‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬النادي،‭ ‬والمساهمة‭ ‬بالتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للحكومة‭ ‬أحد‭ ‬محاور‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصاديّة‭ ‬2030‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬وتقليص‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬لذلك‭ ‬امام‭ ‬كافة‭ ‬المعنيين‭ ‬من‭ ‬الملاك‭ ‬والمضمرين‭ ‬والفرسان‭ ‬لإنجاز‭ ‬معاملاتهم‭ ‬بطريقة‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة‭ ‬وسهولة‭.‬

وحرصًا‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬الخدمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجديدة‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لمساعدة‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين‭ ‬بإجراء‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬الجديدة‭ ‬عبر‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬عبر‭ ‬الصفحة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل http ‭://‬ forms ‭.‬ bahrainrurfclub ‭.‬ com ‭/
‬هذا‭ ‬وسيكون‭ ‬آخر‭ ‬موعد‭ ‬للتسجيل‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ .‬

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