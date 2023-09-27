نادي راشد يطلق خدمة إلكترونية جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
في إطار المبادرات التطويرية باتباع الأساليب التقنية الحديثة وتطوير كفاءة وآليات منظومة العمل يتطلع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل إلى تحقيق رؤية واهداف الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل الرامية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لدعم جهود النادي في مجال التحول الإلكتروني واستدامته بما يعزز من أداء وكفاءة الخدمات المقدمة، من خلال عملية التحول الإلكتروني التي يقدمها النادي والتي ستسهم في تعزيز بيئة العمل مع خفض النفقات وتقليل الاستخدام الورقي والمحافظة على البيئة، أطلقت إدارة النادي خدمة جديدة لنظام التسجيل الإلكتروني لإجراء العديد من المعاملات المتعلقة بالملاك والمدربين والفرسان.
وستتيح الخدمة الإلكترونية الجديدة تقديم تسهيلات في إجراءات تقديم الطلبات ودفع الرسوم المالية، وتتضمن نظامًا جديدًا للمدربين لعملية تداخيل خيولهم في السباقات وتأكيد تسجيل الفرسان المشاركين في السباقات ، حيث يمكن للمشاركين الآن التقدم بطلبات تجديد تراخيصهم أو تقديم طلبات جديدة عبر الخدمة الإلكترونية الجديدة دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى مكتب السباق بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، بالإضافة إلى إنه سيتمكن الملاك من تصميم وتحديد ألوان قمصان السباقات الخاصة بهم عبر النظام الإلكتروني وذلك خلال العام القادم 2024.
وبهذه المناسبة أكدت السيدة عائشة ناصر الناصر، مديرة إدارة الموارد المالية بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، إنه يسعدنا إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة للمشاركين في سباقات الخيل التي ينظمها النادي، والمساهمة بالتحول الرقمي للحكومة أحد محاور رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030 وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين كفاءة العمل الإداري وتسهيل الإجراءات المتبعة بهذا الشأن وتقليص الفترة الزمنية لذلك امام كافة المعنيين من الملاك والمضمرين والفرسان لإنجاز معاملاتهم بطريقة أكثر سلاسة وسهولة.
وحرصًا من إدارة نادي راشد للفروسية وسباق الخيل على تفعيل الخدمة الإلكترونية الجديدة تم عرض مقطع فيديو لمساعدة جميع المعنيين بإجراء عملية التسجيل الجديدة عبر النظام الإلكتروني حيث تم فتح باب التسجيل لموسم 2023/2024 عبر الصفحة الإلكترونية لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل http :// forms . bahrainrurfclub . com /
هذا وسيكون آخر موعد للتسجيل يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 .
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