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الرفاع يستعرض أمام الحد

9/27/2023 7:23:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استعرض‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬الحد‭ ‬وضربه‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬الرفاع‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬الحد‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬وأحرز‭ ‬رباعية‭ ‬السماوي‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ (‬11‭ ‬و96‭) ‬جويل‭ ‬فينيسيوس‭ (‬40‭) ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد‭ (‬71‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬هدف‭ ‬الرفاع‭ ‬الوحيد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أحمد‭ ‬فلامرزي‭ (‬42‭).‬

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