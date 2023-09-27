الرفاع يستعرض أمام الحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استعرض الرفاع في لقائه أمام منافسه الحد وضربه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق، في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم. الرفاع رفع رصيده إلى 4 نقاط بينما بقي الحد دون رصيد بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.
انتهى الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد، وأحرز رباعية السماوي كميل الأسود (11 و96) جويل فينيسيوس (40) عبدالعزيز خالد (71)، بينما جاء هدف الرفاع الوحيد عن طريق أحمد فلامرزي (42).
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