Thursday, 28 September 2023 03:35 GMT

الغيص يعوض اعتذار الحايكي

9/27/2023 7:23:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كلف‭ ‬مسؤولو‭ ‬نادي‭ ‬الدير‭ ‬الكابتن‭ ‬خليفة‭ ‬الغيص‭ ‬مدرب‭ ‬فئة‭ ‬طائرة‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مهمته‭ ‬الإشراف‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬لسد‭ ‬الفراغ‭ ‬الذي‭ ‬تركه‭ ‬اعتذار‭ ‬الكابتن‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحايكي‭ ‬عن‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مهمته‭.‬

وكان‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬قد‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬خبر‭ ‬اعتذار‭ ‬الكابتن‭ ‬الحايكي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يبدي‭ ‬الأخير‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬ذات‭ ‬علاقة‭ ‬باعتذاره‭ ‬عن‭ ‬الاستمرارية‭.‬

MENAFN27092023000055011008ID1107155961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث