الغيص يعوض اعتذار الحايكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كلف مسؤولو نادي الدير الكابتن خليفة الغيص مدرب فئة طائرة الناشئين في النادي إضافة إلى مهمته الإشراف الفني على فريق فئة الشباب لسد الفراغ الذي تركه اعتذار الكابتن إبراهيم الحايكي عن الاستمرار في مهمته.
وكان الملحق الرياضي في «أخبار الخليج» قد نشر في وقت سابق خبر اعتذار الكابتن الحايكي من دون أن يبدي الأخير أي تفاصيل ذات علاقة باعتذاره عن الاستمرارية.
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