الغيص يعوض اعتذار الحايكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كلف‭ ‬مسؤولو‭ ‬نادي‭ ‬الدير‭ ‬الكابتن‭ ‬خليفة‭ ‬الغيص‭ ‬مدرب‭ ‬فئة‭ ‬طائرة‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مهمته‭ ‬الإشراف‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬لسد‭ ‬الفراغ‭ ‬الذي‭ ‬تركه‭ ‬اعتذار‭ ‬الكابتن‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحايكي‭ ‬عن‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مهمته‭.‬

وكان‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬قد‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬خبر‭ ‬اعتذار‭ ‬الكابتن‭ ‬الحايكي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يبدي‭ ‬الأخير‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬ذات‭ ‬علاقة‭ ‬باعتذاره‭ ‬عن‭ ‬الاستمرارية‭.‬