سماهيج يضم ((الكعبي)) بنظام الإعارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نجح نادي سماهيج في التعاقد مع اللاعب سلمان الكعبي بنظام الاعارة لموسم واحد قادما من نادي المحرق لتمثيل الفريق الأول لكرة السلة بنادي سماهيج في الموسم القادم 2023-2024.
ويعدّ سلمان الكعبي من اللاعبين الصاعدين من فئة الشباب وقد مثل الفريق الأول بنادي المحرق، كما حقق مع المحرق درع دوري الشباب في الموسم الماضي، ويلعب في مركز 5 ويمتاز بالطول والقوة الجسمانية، غير ان نظام المحترفين الاثنين في الموسم القادم سيقلل من حظوظه في اللعب أساسيا في ظل وجود لاعبي الخبرة ومحترف في هذا المركز، ولذلك وافق نادي المحرق على اعارته لنادي سماهيج من أجل أخذ فرصته عبر زيادة اللعب والاحتكاك، ومن المؤكد انه سيعود في المواسم القادمة ليأخذ موقعا في تشكيلة المحرق كما هو الحال مع بقية اللاعبين الذين سبقوه في خوض هذه التجربة.
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