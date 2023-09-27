سماهيج يضم ((الكعبي)) بنظام الإعارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نجح‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬سلمان‭ ‬الكعبي‭ ‬بنظام‭ ‬الاعارة‭ ‬لموسم‭ ‬واحد‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬سماهيج‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

ويعدّ‭ ‬سلمان‭ ‬الكعبي‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصاعدين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬وقد‭ ‬مثل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬درع‭ ‬دوري‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ويلعب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬5‭ ‬ويمتاز‭ ‬بالطول‭ ‬والقوة‭ ‬الجسمانية،‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬نظام‭ ‬المحترفين‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬سيقلل‭ ‬من‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬لاعبي‭ ‬الخبرة‭ ‬ومحترف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬ولذلك‭ ‬وافق‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬اعارته‭ ‬لنادي‭ ‬سماهيج‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أخذ‭ ‬فرصته‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬اللعب‭ ‬والاحتكاك،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬انه‭ ‬سيعود‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬القادمة‭ ‬ليأخذ‭ ‬موقعا‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المحرق‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬سبقوه‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭.‬