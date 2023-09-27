المحرق يفتقد ((شكر الله)) في العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يفتقد‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬جهود‭ ‬لاعبه‭ ‬الدولي‭ ‬علي‭ ‬شكر‭ ‬الله،‭ ‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬من‭ ‬دونه‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬بنسختها‭ ‬الـ35‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1‭ ‬و12‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬اذ‭ ‬يوجد‭ ‬اللاعب‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬مع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭.‬

ويعد‭ ‬علي‭ ‬شكرالله‭ ‬اللاعب‭ ‬الوحيد‭ ‬مع‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وسيترك‭ ‬غيابه‭ ‬تأثيرا‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المحرق‭ ‬كونه‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مواصفات‭ ‬بدنية‭ ‬وفنية‭ ‬وذكاء‭ ‬في‭ ‬اللعب‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬تزامن‭ ‬موعد‭ ‬اقامة‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬مع‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭ ‬بالصين‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬لم‭ ‬يبرم‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬أي‭ ‬صفقة‭ ‬محلية،‭ ‬وكل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الحاليين‭ ‬إما‭ ‬ممن‭ ‬جددت‭ ‬عقودهم‭ ‬وإما‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭.‬