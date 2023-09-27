المحرق يفتقد ((شكر الله)) في العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يفتقد فريق المحرق لكرة السلة جهود لاعبه الدولي علي شكر الله، حيث سيشارك من دونه في البطولة العربية للأندية بنسختها الـ35 التي ستقام في دولة قطر خلال الفترة ما بين 1 و12 أكتوبر الجاري، اذ يوجد اللاعب حاليا في الصين مع منتخبنا الوطني لكرة السلة المشارك في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022.
ويعد علي شكرالله اللاعب الوحيد مع منتخبنا من نادي المحرق، وسيترك غيابه تأثيرا في تشكيلة المحرق كونه من اللاعبين الأساسيين ونظرا إلى ما يتمتع به من مواصفات بدنية وفنية وذكاء في اللعب.
يأتي ذلك بسبب تزامن موعد اقامة البطولة العربية للأندية مع دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 بالصين.
من جانب آخر لم يبرم نادي المحرق أي صفقة محلية، وكل اللاعبين الحاليين إما ممن جددت عقودهم وإما من أبناء النادي.
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