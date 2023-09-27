الفوز على المحرق له قيمة معنويةحمد إسماعيل: أشعر بالارتياح من تطبيق اللاعبين للتعليمات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبدى المدرب الوطني حمد إسماعيل مدرب الفريق الأول لكرة السلة بنادي مدينة عيسى ارتياحه من أداء اللاعبين في المباراة الرسمية الأولى بالموسم الحالي 2023-2024 والتي جمعت فريقه بمنافسه المحرق في بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة، وقد استطاع فريق مدينة عيسى أن يحقق الفوز بنتيجة 84/65.
وتابع: هذا الفوز معنوي بالدرجة الأولى، فالمحرق شارك بلاعبيه الشباب وقدم مستوى طيبا، ونحن كذلك لعبنا بفريقنا الذي يضم عناصر شابة وعناصر من لاعبي الخبرة، مؤكدا أن الاستفادة كانت للفريقين.
وأضاف: تطبيق اللاعبين للتعليمات بشكل جيد في الملعب أمر رائع للغاية ويبعث على الطمأنينة بأن القادم سيكون أفضل، وأكد أن مثل هذه المباريات في البطولة التنشيطية فرصة للاحتكاك واكتساب الخبرة والوصول إلى الجاهزية المطلوبة لخوض غمار بطولة الدوري الذي ينطلق في 16 أكتوبر القادم.
وتابع: المستوى جيد في الظهور الأول خاصة أن الفريق بعيد عن أجواء المباريات الرسمية منذ أكثر من خمسة شهور.
وبين حمد إسماعيل أن الفريق سيواصل إعداده بكل جهد واجتهاد استعدادا للدوري، وأوضح أن الإعداد انطلق في الأسبوع الأول من أغسطس الماضي بلاعبي النادي في الموسم الماضي وقد تم التعاقد مع اللاعب نوح قائدي.
وكشف أن هناك تحركا للتعاقد مع محترف أجنبي واحد للمشاركة مع الفريق في بطولة الدوري، وأكد أن الطموح أن يستطيع الفريق مجاراة الفرق الذين هم في مستواه والسعي نحو تحقيق أفضل مركز ممكن.
وعن المباريات التجريبية في فترة الإعداد أوضح حمد إسماعيل أن فريقه لعب مباراة واحدة أمام فريق الاتحاد.
وعن التعاقدات المحلية ذكر أن معظم التعاقدات كانت عبارة عن تجديد عقود اللاعبين، وقد تم التوقيع مع أحمد الدسوقي وجهاد أحمد وطلال قاهري وعلي النجار وعمار سعيد وحبيب الحمد وعبدالله علي وسيد محسن، مع ترفيع عدد من لاعبي الشباب.
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