الفوز على المحرق له قيمة معنويةحمد إسماعيل: أشعر بالارتياح من تطبيق اللاعبين للتعليمات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبدى‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬إسماعيل‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ارتياحه‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الرسمية‭ ‬الأولى‭ ‬بالموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023-2024‭ ‬والتي‭ ‬جمعت‭ ‬فريقه‭ ‬بمنافسه‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وقد‭ ‬استطاع‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬الفوز‭ ‬بنتيجة‭ ‬84‭/‬65‭.‬

وتابع‭: ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬معنوي‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬فالمحرق‭ ‬شارك‭ ‬بلاعبيه‭ ‬الشباب‭ ‬وقدم‭ ‬مستوى‭ ‬طيبا،‭ ‬ونحن‭ ‬كذلك‭ ‬لعبنا‭ ‬بفريقنا‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬عناصر‭ ‬شابة‭ ‬وعناصر‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الخبرة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الاستفادة‭ ‬كانت‭ ‬للفريقين‭.‬

وأضاف‭: ‬تطبيق‭ ‬اللاعبين‭ ‬للتعليمات‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭ ‬للغاية‭ ‬ويبعث‭ ‬على‭ ‬الطمأنينة‭ ‬بأن‭ ‬القادم‭ ‬سيكون‭ ‬أفضل،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التنشيطية‭ ‬فرصة‭ ‬للاحتكاك‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭.‬

وتابع‭: ‬المستوى‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬أجواء‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬شهور‭.‬

وبين‭ ‬حمد‭ ‬إسماعيل‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬سيواصل‭ ‬إعداده‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬واجتهاد‭ ‬استعدادا‭ ‬للدوري،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الإعداد‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بلاعبي‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬نوح‭ ‬قائدي‭.‬

وكشف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تحركا‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬واحد‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الطموح‭ ‬أن‭ ‬يستطيع‭ ‬الفريق‭ ‬مجاراة‭ ‬الفرق‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬مستواه‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬ممكن‭.‬

وعن‭ ‬المباريات‭ ‬التجريبية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭ ‬أوضح‭ ‬حمد‭ ‬إسماعيل‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭.‬

وعن‭ ‬التعاقدات‭ ‬المحلية‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬التعاقدات‭ ‬كانت‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تجديد‭ ‬عقود‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬مع‭ ‬أحمد‭ ‬الدسوقي‭ ‬وجهاد‭ ‬أحمد‭ ‬وطلال‭ ‬قاهري‭ ‬وعلي‭ ‬النجار‭ ‬وعمار‭ ‬سعيد‭ ‬وحبيب‭ ‬الحمد‭ ‬وعبدالله‭ ‬علي‭ ‬وسيد‭ ‬محسن،‭ ‬مع‭ ‬ترفيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الشباب‭.‬