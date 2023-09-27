اليوم تغادر بعثة المحرق إلى الدوحةمحمد عبدالمجيد: هدفنا المنافسة في البطولة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تغادر صباح اليوم الخميس 28 سبتمبر بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي المحرق إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في البطولة العربية للأندية بنسختها
(35) التي تقام في الفترة ما بين 1 حتى 12 اكتوبر القادم بمشاركة 18 ناديا تمثل 13 دولة.
ويترأس الوفد محمد عبدالمجيد وتضم البعثة الجهازين الفني والاداري و12 لاعبا وهم بدر عبدالله جاسم، محمد ناصر، حسين سلمان، علي ربيعة، علي جعفر، عبدالله ربيعة، باقر عيسى، نادر علي، حمد عثمان، طلال سعيد والمحترفين الأمريكيين تايلور ويلكرسون وجوليس كولز.
ويقود الفريق المدرب الوطني أحمد جان ويساعده كل من أيمن حمزة وجاسم محمد.
وأكد محمد عبدالمجيد رئيس الوفد مدير الفريق ان الهدف من المشاركة هو المنافسة لتحقيق نتيجة وتشريف كرة السلة البحرينية، واضاف: حاولنا تعزيز صفوف الفريق بلاعبين محليين لكنا لم نوفق، وتعاقدنا مع محترفين اثنين، وبين ان المحرق خاض مباراتين تجريبيتين قويتين في السعودية حينما واجه فريق الفتح السعودي، وكشف ان هناك ترتيبا لإقامة مباراة ودية امام فريق الوحدة الاماراتي في الدوحة.
واكد ان حظوظ فريقه جيدة في التأهل الى الأدوار المتقدمة، واللاعبون سيبذلون جهدهم في سبيل تحقيق الأفضل، مؤكدا ان هذه المشاركة ستكون اختبارا حقيقيا لجاهزية الفريق لخوض غمار بطولة غرب آسيا (السوبر ليغ) التي يشارك فيها المحرق لأول مرة.
وكانت القرعة قد أوقعت فريق المحرق ممثل الوطن في المجموعة الأولى التي تضم الكويت الكويتي وقطر القطري وخدمات البريج الفلسطيني.
وأقيمت مراسم القرعة عبر موقع الاتحاد العربي على الانترنت، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات، وستقام المباريات على صالتين وهما صالة نادي الريان وصالة نادي الغرافة بمعدل 6 مباريات في اليوم خلال الدور التمهيدي.
ويفتتح فريق المحرق مشواره في البطولة بمواجهة فريق الكريت الكويتي حامل اللقب في يوم الاثنين القادم في تمام الساعة السابعة مساء، فيما يلعب مباراته الثانية في يوم الأربعاء 4 اكتوبر عند الساعة الرابعة حينما يواجه فريق خدمات البريج الفلسطيني، ويخوض المباراة الثالثة في يوم الجمعة 6 اكتوبر بمواجهة فريق قطر القطري عند الساعة السابعة مساء.
وبحسب نظام البطولة تتأهل أربعة أندية من كل مجموعة الى دور الـ16، ونظرا لوجود المحرق في المجموعة الأولى التي تضم الى جانبه ثلاثة اندية فقط فإن المحرق ضمن التأهل الى الدور الثاني، ولكن ينبغي عليه ان يحقق ترتيبا متقدما لكي يتجنب الفرق المرشحة في الدور الثاني على امل الوصول الى ادوار متقدمة في البطولة.
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