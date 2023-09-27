اليوم تغادر بعثة المحرق إلى الدوحةمحمد عبدالمجيد: هدفنا المنافسة في البطولة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00





تغادر‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬بنسختها‮

‬‭(‬35‭) ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬اكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬بمشاركة‭ ‬18‭ ‬ناديا‭ ‬تمثل‭ ‬13‭ ‬دولة‭.‬

ويترأس‭ ‬الوفد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬وتضم‭ ‬البعثة‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والاداري‭ ‬و12‭ ‬لاعبا‭ ‬وهم‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم،‭ ‬محمد‭ ‬ناصر،‭ ‬حسين‭ ‬سلمان،‭ ‬علي‭ ‬ربيعة،‭ ‬علي‭ ‬جعفر،‭ ‬عبدالله‭ ‬ربيعة،‭ ‬باقر‭ ‬عيسى،‭ ‬نادر‭ ‬علي،‭ ‬حمد‭ ‬عثمان،‭ ‬طلال‭ ‬سعيد‭ ‬والمحترفين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬وجوليس‭ ‬كولز‭.‬

ويقود‭ ‬الفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬ويساعده‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أيمن‭ ‬حمزة‭ ‬وجاسم‭ ‬محمد‭.‬

وأكد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬هو‭ ‬المنافسة‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬وتشريف‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬واضاف‭: ‬حاولنا‭ ‬تعزيز‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬بلاعبين‭ ‬محليين‭ ‬لكنا‭ ‬لم‭ ‬نوفق،‭ ‬وتعاقدنا‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين،‭ ‬وبين‭ ‬ان‭ ‬المحرق‭ ‬خاض‭ ‬مباراتين‭ ‬تجريبيتين‭ ‬قويتين‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬حينما‭ ‬واجه‭ ‬فريق‭ ‬الفتح‭ ‬السعودي،‭ ‬وكشف‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ترتيبا‭ ‬لإقامة‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬امام‭ ‬فريق‭ ‬الوحدة‭ ‬الاماراتي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬‮

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واكد‭ ‬ان‭ ‬حظوظ‭ ‬فريقه‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الأدوار‭ ‬المتقدمة،‭ ‬واللاعبون‭ ‬سيبذلون‭ ‬جهدهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأفضل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬ستكون‭ ‬اختبارا‭ ‬حقيقيا‭ ‬لجاهزية‭ ‬الفريق‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬المحرق‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬‮

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وكانت‭ ‬القرعة‭ ‬قد‭ ‬أوقعت‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬وقطر‭ ‬القطري‭ ‬وخدمات‭ ‬البريج‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وأقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬الانترنت،‭ ‬وتم‭ ‬تقسيم‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات،‭ ‬وستقام‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬صالتين‭ ‬وهما‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬وصالة‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭ ‬بمعدل‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬خلال‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭.‬

ويفتتح‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬الكريت‭ ‬الكويتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬4‭ ‬اكتوبر‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬خدمات‭ ‬البريج‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ويخوض‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬6‭ ‬اكتوبر‭ ‬بمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬قطر‭ ‬القطري‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭.‬‮

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وبحسب‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬تتأهل‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬ونظرا‭ ‬لوجود‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الى‭ ‬جانبه‭ ‬ثلاثة‭ ‬اندية‭ ‬فقط‭ ‬فإن‭ ‬المحرق‭ ‬ضمن‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬ولكن‭ ‬ينبغي‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬يحقق‭ ‬ترتيبا‭ ‬متقدما‭ ‬لكي‭ ‬يتجنب‭ ‬الفرق‭ ‬المرشحة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬امل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬ادوار‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬