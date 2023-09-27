العلوي: استضافة السوبر المصري تسهم في تعزيز مكانة الرياضة البحرينية عالميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اتحاد‭ ‬السلة‭ - ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭: ‬‮

‬أكد‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬الذي‭ ‬سيجمع‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬حامل‭ ‬لقبي‭ ‬الدوري‭ ‬وكأس‭ ‬مصر‭ ‬والزمالك‭ ‬وصيف‭ ‬كأس‭ ‬مصر،‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬بصالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ورؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬لاحتضان‭ ‬المملكة‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الجماهيرية‭ ‬وتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭.‬

وقال‭ ‬العلوي‭ ‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬هدفها‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬وجهةً‭ ‬رياضيةً‭ ‬عالميةً،‭ ‬وتحفيز‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬محليا،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬رياضية‭ ‬وترفيهية‭ ‬أكثر،‭ ‬وتنشيط‭ ‬قطاعات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬قطاعات‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬ونحوها،‭ ‬التي‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬زخم‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬جذب‭ ‬الزوار‭ ‬والسيّاح‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭.‬

وأشار‭ ‬العلوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المصرية‭ ‬تُصنف‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية،‭ ‬حيث‭ ‬تمتلك‭ ‬مصر‭ ‬نجوما‭ ‬ولاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬وجيلا‭ ‬ذهبيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬الأندية‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬وشعبية‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المباراة‭ ‬ستجذب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬العاشقة‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وأضاف‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬باستضافة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬جماهيرية‭ ‬وشعبية‭ ‬وبالمثل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬السلاوي‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬والتعريف‭ ‬بكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬وشعبيتها‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لمتابعة‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المصرية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬مجددا‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لإشرافها‭ ‬ومبادرتها‭ ‬لإبرام‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬اللعبة‭ ‬بالمملكة‭.‬

وذكر‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بذل‭ ‬مجهودات‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التجهيز‭ ‬لمباراة‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬منذ‭ ‬توقيع‭ ‬عقد‭ ‬الاستضافة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬الجهوزية‭ ‬التامة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬المباراة‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬مردفا‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نرحب‭ ‬بالجميع‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬المباراة‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬أهميتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬صورة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أكبر‭ ‬وأهم‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة‭ ‬وعلى‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‮»‬‭.‬