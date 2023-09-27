Thursday, 28 September 2023 03:34 GMT

العلوي: استضافة السوبر المصري تسهم في تعزيز مكانة الرياضة البحرينية عالميا

9/27/2023 7:23:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اتحاد‭ ‬السلة‭ - ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭: ‬‮
‬أكد‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬الذي‭ ‬سيجمع‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬حامل‭ ‬لقبي‭ ‬الدوري‭ ‬وكأس‭ ‬مصر‭ ‬والزمالك‭ ‬وصيف‭ ‬كأس‭ ‬مصر،‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬بصالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ورؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬لاحتضان‭ ‬المملكة‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الجماهيرية‭ ‬وتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭.‬

وقال‭ ‬العلوي‭ ‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬هدفها‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬وجهةً‭ ‬رياضيةً‭ ‬عالميةً،‭ ‬وتحفيز‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬محليا،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬رياضية‭ ‬وترفيهية‭ ‬أكثر،‭ ‬وتنشيط‭ ‬قطاعات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬قطاعات‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬ونحوها،‭ ‬التي‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬زخم‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬جذب‭ ‬الزوار‭ ‬والسيّاح‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭.‬

وأشار‭ ‬العلوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المصرية‭ ‬تُصنف‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية،‭ ‬حيث‭ ‬تمتلك‭ ‬مصر‭ ‬نجوما‭ ‬ولاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬وجيلا‭ ‬ذهبيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬الأندية‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬وشعبية‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المباراة‭ ‬ستجذب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬العاشقة‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وأضاف‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬باستضافة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬جماهيرية‭ ‬وشعبية‭ ‬وبالمثل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬السلاوي‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬والتعريف‭ ‬بكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬وشعبيتها‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لمتابعة‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المصرية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬مجددا‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لإشرافها‭ ‬ومبادرتها‭ ‬لإبرام‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬اللعبة‭ ‬بالمملكة‭.‬

وذكر‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بذل‭ ‬مجهودات‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التجهيز‭ ‬لمباراة‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬منذ‭ ‬توقيع‭ ‬عقد‭ ‬الاستضافة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬الجهوزية‭ ‬التامة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬المباراة‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬مردفا‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نرحب‭ ‬بالجميع‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬المباراة‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬أهميتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬صورة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أكبر‭ ‬وأهم‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة‭ ‬وعلى‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‮»‬‭.‬

MENAFN27092023000055011008ID1107155956

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث