العلوي: استضافة السوبر المصري تسهم في تعزيز مكانة الرياضة البحرينية عالميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اتحاد السلة - المركز الإعلامي:
أكد وليد العلوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة أن استضافة مملكة البحرين كأس السوبر المصري لكرة السلة، الذي سيجمع بين الأهلي حامل لقبي الدوري وكأس مصر والزمالك وصيف كأس مصر، يوم 20 أكتوبر بصالة مدينة خليفة الرياضية، يتماشى مع التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية لاحتضان المملكة مختلف الأحداث الرياضية الجماهيرية وتعزيز السياحة الرياضية.
وقال العلوي إن استضافة الفعاليات الرياضية العالمية هدفها تعزيز مكانة المملكة وجهةً رياضيةً عالميةً، وتحفيز ممارسة الرياضة محليا، علاوة على توفير خيارات رياضية وترفيهية أكثر، وتنشيط قطاعات أخرى مثل قطاعات السياحة والضيافة ونحوها، التي تستفيد من زخم هذه الفعاليات العالمية التي تعزز جذب الزوار والسيّاح إلى المملكة.
وأشار العلوي إلى أن كرة السلة المصرية تُصنف من بين الأفضل في العالم العربي وكذلك على مستوى القارة الإفريقية، حيث تمتلك مصر نجوما ولاعبين مميزين وجيلا ذهبيا في كرة السلة، علاوة على ما تتمتع به الأندية المصرية من قوة وشعبية كبيرة، حيث إن المباراة ستجذب الكثير من أبناء الجالية المصرية المقيمين في البحرين بالإضافة إلى الجماهير العاشقة لكرة السلة.
وأضاف القبطان وليد العلوي أن هذه المبادرة باستضافة كأس السوبر المصري على أرض مملكة البحرين ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي مع الاتحاد المصري لكرة السلة وخاصة في ظل ما تتمتع به كرة السلة المصرية من جماهيرية وشعبية وبالمثل في مملكة البحرين، مشيرا إلى أهمية استضافة هذا الحدث السلاوي الذي يسهم في استقطاب المزيد من الجماهير والتعريف بكرة السلة البحرينية وشعبيتها وإتاحة الفرصة لمتابعة نجوم اللعبة في كرة السلة المصرية بالمملكة، مجددا شكره وتقديره للجنة الأولمبية البحرينية لإشرافها ومبادرتها لإبرام مذكرة التفاهم التي تصب في صالح اللعبة بالمملكة.
وذكر العلوي أن اتحاد كرة السلة بذل مجهودات كبيرة للغاية من أجل التجهيز لمباراة السوبر المصري منذ توقيع عقد الاستضافة وصولا إلى يوم المباراة، حيث وصل الاتحاد إلى الجهوزية التامة لاستضافة الحدث، مشيرا إلى أن اتحاد السلة حريص على إخراج المباراة بأفضل صورة، مردفا بالقول: «نرحب بالجميع في المنامة، ونتمنى أن تخرج المباراة بالصورة التي تعكس أهميتها، وكذلك صورة مملكة البحرين في تنظيم أكبر وأهم الفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة وعلى كافة الأصعدة».
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