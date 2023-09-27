Thursday, 28 September 2023 03:34 GMT

تعثر المالكية وفوز البحرين بالدرجة الثانية

9/27/2023 7:23:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعثر‭ ‬المالكية‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬التضامن‭ ‬وخرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬بدون‭ ‬أهداف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬ذاتها‭ ‬فاز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهدت‭ ‬المواجهة‭ ‬الثالثة‭ ‬انتصار‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭.‬

MENAFN27092023000055011008ID1107155955

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث