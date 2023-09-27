تعثر المالكية وفوز البحرين بالدرجة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعثر المالكية في مباراته أمام التضامن وخرج بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما في ختام الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية، وفي المباراة الأخرى لحساب الجولة ذاتها فاز البحرين على حساب مدينة عيسى بهدف دون مقابل، في حين شهدت المواجهة الثالثة انتصار أم الحصم على حساب اتحاد الريف بهدفين مقابل هدف واحد.
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