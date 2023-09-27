تعثر المالكية وفوز البحرين بالدرجة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعثر‭ ‬المالكية‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬التضامن‭ ‬وخرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬بدون‭ ‬أهداف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬ذاتها‭ ‬فاز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهدت‭ ‬المواجهة‭ ‬الثالثة‭ ‬انتصار‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭.‬