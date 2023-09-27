سند وإلياسي ومريم يتجاوزون الدور الأول لـ((فردي الطاولة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تأهل اللاعبان راشد سند وإلياس إلياسي إلى دور الـ 32 في منافسات فردي كرة الطاولة التي انطلقت يوم أمس، حيث نجح راشد سند في الانتصار على اللاعب اليمني إبراهيم عبدالحكيم بأربع مباريات دون رد جاءت نتائجها كالتالي: 11/8، 11/9، 11/5، 11/3، فيما نجح إلياس إلياسي من الانتصار على اللاعب المالديفي موسى أحمد بأربع مباريات مقابل مباراة واحدة جاءت نتائجها: 11/6، 4/11، 15/13، 13/11، 11/7.
وفي منافسات الفتيات تمكنت اللاعبة مريم العالي من الانتصار على اللاعبة التركمانستانية سمية أميري بأربع مباريات نظيفة، جاءت نتائجها كالتالي: 11/7، 11/8، 11/8، 11/8، لتتأهل لملاقاة اللاعبة التايلاندية ساويتابوت سوثاسيني في دور الـ 32.
من جانب آخر ودعت البحرين منافسات الزوجي المختلط بعد خسارة الثنائي إلياس الياسي وأمروتا ضد الفريق الصيني المصنف الأول عالمياً بثلاث مباريات نظيفة، فيما خسر الثنائي المكون من راشد سند ومريم العالي مواجهه مع فريق هونغ كونغ بثلاث مباريات نظيفة أيضاً، وتنطلق اليوم الخميس منافسات زوجي الفتيات بمشاركة الثنائي مريم العالي وأمروتا أمام ثنائي من كوريا الجنوبية.
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