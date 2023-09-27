سند وإلياسي ومريم يتجاوزون الدور الأول لـ((فردي الطاولة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تأهل‭ ‬اللاعبان‭ ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬وإلياس‭ ‬إلياسي‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬32‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬فردي‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬في‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬اليمني‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬بأربع‭ ‬مباريات‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬جاءت‭ ‬نتائجها‭ ‬كالتالي‭: ‬11‭/‬8،‭ ‬11‭/‬9،‭ ‬11‭/‬5،‭ ‬11‭/‬3،‭ ‬فيما‭ ‬نجح‭ ‬إلياس‭ ‬إلياسي‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬المالديفي‭ ‬موسى‭ ‬أحمد‭ ‬بأربع‭ ‬مباريات‭ ‬مقابل‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬جاءت‭ ‬نتائجها‭: ‬11‭/‬6،‭ ‬4‭/‬11،‭ ‬15‭/‬13،‭ ‬13‭/‬11،‭ ‬11‭/‬7‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الفتيات‭ ‬تمكنت‭ ‬اللاعبة‭ ‬مريم‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركمانستانية‭ ‬سمية‭ ‬أميري‭ ‬بأربع‭ ‬مباريات‭ ‬نظيفة،‭ ‬جاءت‭ ‬نتائجها‭ ‬كالتالي‭: ‬11‭/‬7،‭ ‬11‭/‬8،‭ ‬11‭/‬8،‭ ‬11‭/‬8،‭ ‬لتتأهل‭ ‬لملاقاة‭ ‬اللاعبة‭ ‬التايلاندية‭ ‬ساويتابوت‭ ‬سوثاسيني‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬32‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬ودعت‭ ‬البحرين‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الثنائي‭ ‬إلياس‭ ‬الياسي‭ ‬وأمروتا‭ ‬ضد‭ ‬الفريق‭ ‬الصيني‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬عالمياً‭ ‬بثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬نظيفة،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬الثنائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬ومريم‭ ‬العالي‭ ‬مواجهه‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬بثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬نظيفة‭ ‬أيضاً،‭ ‬وتنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬منافسات‭ ‬زوجي‭ ‬الفتيات‭ ‬بمشاركة‭ ‬الثنائي‭ ‬مريم‭ ‬العالي‭ ‬وأمروتا‭ ‬أمام‭ ‬ثنائي‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬