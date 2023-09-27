نقطتان حرمت مريم العسم من نهائي منافسات ((الشوزن))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نقطتان فقط كانت تمكن الرامية مريم العسم من التأهل إلى الدور النهائي في منافسات فردي الشوزن بالآسياد، حيث نجحت العسم في لفت الأنظار والمنافسة بقوة إلى مقعد في الدور النهائي من المنافسات والذي كان قريباً منها لولا عامل الحظ الذي حرمها من الوصول إلى معدل أعلى من النقاط، حيث اكتفت بـ 113 نقطة خلف آخر المتأهلات للدور النهائي بفارق نقطتين فقط.
ويحسب للعسم المنافسات القوية حتى الجولة الأخيرة، في حين حصدت زميلتها مريم حساني 107 نقاط، ولطيفة الناجم 103 نقطة. أما في منافسات الرجال، فقد اكتفى الرامي تمار علي بتسجيل 113 نقطة في المركز 27، فيما أدى عطل فني في السلاح اللاعب حسن محمد للانسحاب من المنافسات. وتتواصل اليوم منافسات الرماية بالمشاركة في مسابقة الزوجي المختلط الشوزن بفريق مكون من تمار علي ولطيفة أحمد.
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