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نقطتان حرمت مريم العسم من نهائي منافسات ((الشوزن))

9/27/2023 7:23:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نقطتان‭ ‬فقط‭ ‬كانت‭ ‬تمكن‭ ‬الرامية‭ ‬مريم‭ ‬العسم‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬فردي‭ ‬الشوزن‭ ‬بالآسياد،‭ ‬حيث‭ ‬نجحت‭ ‬العسم‭ ‬في‭ ‬لفت‭ ‬الأنظار‭ ‬والمنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬مقعد‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬قريباً‭ ‬منها‭ ‬لولا‭ ‬عامل‭ ‬الحظ‭ ‬الذي‭ ‬حرمها‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬معدل‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬حيث‭ ‬اكتفت‭ ‬بـ‭ ‬113‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬آخر‭ ‬المتأهلات‭ ‬للدور‭ ‬النهائي‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭.‬

ويحسب‭ ‬للعسم‭ ‬المنافسات‭ ‬القوية‭ ‬حتى‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حصدت‭ ‬زميلتها‭ ‬مريم‭ ‬حساني‭ ‬107‭ ‬نقاط،‭ ‬ولطيفة‭ ‬الناجم‭ ‬103‭ ‬نقطة‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الرجال،‭ ‬فقد‭ ‬اكتفى‭ ‬الرامي‭ ‬تمار‭ ‬علي‭ ‬بتسجيل‭ ‬113‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬27،‭ ‬فيما‭ ‬أدى‭ ‬عطل‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬السلاح‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭. ‬وتتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الرماية‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭ ‬الشوزن‭ ‬بفريق‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬تمار‭ ‬علي‭ ‬ولطيفة‭ ‬أحمد‭.‬

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