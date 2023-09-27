Thursday, 28 September 2023 03:34 GMT

((المنتخب الأولمبي)) يودع منافسات الآسياد

9/27/2023 7:23:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ودع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16،‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬لينتهي‭ ‬مشوار‭ ‬الأحمر‭ ‬الأولمبي،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬اللاعبان‭ ‬كيم‭ ‬كوكبوم‭ (‬46‭) ‬وكنج‭ ‬كوكجول‭ (‬62‭)‬،‭ ‬وكانت‭ ‬الآمال‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬والتأهل‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

ولم‭ ‬يقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬العرض‭ ‬المنتظر‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬سنحت‭ ‬للمنتخب،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تحكم‭ ‬فيه‭ ‬لاعبو‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بالمباراة‭ ‬وكانوا‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استثمره‭ ‬الكوريون‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬وترجموا‭ ‬الأفضلية‭ ‬إلى‭ ‬هدفين‭ ‬حسموا‭ ‬بها‭ ‬المباراة‭.‬

وحاول‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬باسيك‭ ‬العودة‭ ‬للمباراة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬بعد‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬الكوري،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬بالجديد‭ ‬رغم‭ ‬تحسن‭ ‬الأداء‭ ‬نسبياً‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الهجومي،‭ ‬لتنتهي‭ ‬رحلة‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭.‬

MENAFN27092023000055011008ID1107155952

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث