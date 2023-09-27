((المنتخب الأولمبي)) يودع منافسات الآسياد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ودع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16،‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬لينتهي‭ ‬مشوار‭ ‬الأحمر‭ ‬الأولمبي،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬اللاعبان‭ ‬كيم‭ ‬كوكبوم‭ (‬46‭) ‬وكنج‭ ‬كوكجول‭ (‬62‭)‬،‭ ‬وكانت‭ ‬الآمال‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬والتأهل‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

ولم‭ ‬يقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬العرض‭ ‬المنتظر‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬سنحت‭ ‬للمنتخب،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تحكم‭ ‬فيه‭ ‬لاعبو‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بالمباراة‭ ‬وكانوا‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استثمره‭ ‬الكوريون‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬وترجموا‭ ‬الأفضلية‭ ‬إلى‭ ‬هدفين‭ ‬حسموا‭ ‬بها‭ ‬المباراة‭.‬

وحاول‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬باسيك‭ ‬العودة‭ ‬للمباراة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬بعد‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬الكوري،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬بالجديد‭ ‬رغم‭ ‬تحسن‭ ‬الأداء‭ ‬نسبياً‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الهجومي،‭ ‬لتنتهي‭ ‬رحلة‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭.‬