((المنتخب الأولمبي)) يودع منافسات الآسياد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ودع منتخبنا الأولمبي لكرة القدم منافسات دورة الألعاب الآسيوية من دور الـ 16، بعد الخسارة التي مني بها من كوريا الشمالية بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين يوم أمس الأربعاء، لينتهي مشوار الأحمر الأولمبي، وسجل هدفي المنتخب الكوري الشمالي اللاعبان كيم كوكبوم (46) وكنج كوكجول (62)، وكانت الآمال كبيرة في أن ينجح الأحمر في تحقيق الانتصار والتأهل للدور ربع النهائي من المنافسات.
ولم يقدم منتخبنا العرض المنتظر منه في المباراة على الرغم من بعض الفرص التي سنحت للمنتخب، في الوقت الذي تحكم فيه لاعبو كوريا الشمالية بالمباراة وكانوا الطرف الأفضل خصوصاً بعد منتصف الشوط الأول، وهو ما استثمره الكوريون بصورة إيجابية وترجموا الأفضلية إلى هدفين حسموا بها المباراة.
وحاول الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الكرواتي داريو باسيك العودة للمباراة من خلال التغيرات التي أجراها بعد الهدف الثاني الكوري، إلا أن ذلك لم يأت بالجديد رغم تحسن الأداء نسبياً من جانب المنتخب على المستوى الهجومي، لتنتهي رحلة الأحمر في المنافسات.
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