وقع في المجموعة الحديدية بالدور الرئيسيمنتخب اليد يحسم التأهل والصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تأهل منتخب كرة اليد إلى الدور الرئيسي في آسياد هانجتشو كمتصدر لمجموعته الثالثة، وذلك بعد الانتصار العريض والكبير على حساب منتخب أوزبكستان بنتيجة 47/25 في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين يوم أمس الأربعاء لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، ولم يجد منتخبنا صعوبة في حسم تفوقه منذ الشوط الأول للمباراة الذي انتهى بتقدم أحمر اليد بواقع 25/8.
ومع نهاية المباراة فاجأت اللجنة المنظمة للدورة لاعب منتخبنا الوطني محمد ميرزا عبدالرضا بالاحتفاء بعيد ميلاده بتقديم هدية تذكارية للاعب إضافة إلى التقاط الصور التذكارية، فيما احتفل لاعبو المنتخب بزميلهم من خلال تقديم التهنئة له بهذه المناسبة.
وبالعودة إلى مجريات المباراة، فقد نجح منتخبنا في فرض سيطرته المطلقة على المجريات منذ بداية اللقاء، مستفيداً من فارق الامكانيات والجهوزية التي يتمتع بها المنتخب، إلى جانب الخبرات العالية التي يمتلكها اللاعبون، وهو ما سهل من مهمة الأحمر في أخذ التقدم مبكراً وسريعاً في المباراة من دون أن يترك أي مجال لمنافسه الذي وضح عليه الاستسلام مبكراً بعد الفارق الكبير الذي تحقق منذ الدقائق الأولى للشوط الأول.
واستغل الجهاز الفني الفارق الكبير في المباراة لإتاحة الفرصة أمام جميع اللاعبين للمشاركة وتجهيزهم للدور الرئيسي، وخصوصاً أن المرحلة القادمة ستكون مهمة في خوض المنتخب ثلاث مباريات متتالية بالدور الرئيسي، وهو ما يتطلب جهوزية جميع اللاعبين.
وجاء منتخبنا في المجموعة الأولى الحديدية بالدور الرئيسي من منافسات كرة اليد، حيث ضمت المجموعة كلا من البحرين، الكويت، إيران وكوريا الجنوبية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر، اليابان، الصين وكازاخستان، ويتأهل من الدور الرئيسي المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لتحديد أطراف نصف النهائي، وتنطلق منافسات الدور الرئيسي يوم غدٍ الجمعة.
MENAFN27092023000055011008ID1107155951
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.