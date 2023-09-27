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وقع في المجموعة الحديدية بالدور الرئيسيمنتخب اليد يحسم التأهل والصدارة

9/27/2023 7:23:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانجتشو‭ ‬كمتصدر‭ ‬لمجموعته‭ ‬الثالثة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الانتصار‭ ‬العريض‭ ‬والكبير‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬بنتيجة‭ ‬47‭/‬25‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬منتخبنا‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬تفوقه‭ ‬منذ‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬للمباراة‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بتقدم‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬بواقع‭ ‬25‭/‬8‭.‬

ومع‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬فاجأت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للدورة‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬عبدالرضا‭ ‬بالاحتفاء‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬للاعب‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية،‭ ‬فيما‭ ‬احتفل‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬بزميلهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬التهنئة‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة،‭ ‬فقد‭ ‬نجح‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬المطلقة‭ ‬على‭ ‬المجريات‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬فارق‭ ‬الامكانيات‭ ‬والجهوزية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬المنتخب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخبرات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬اللاعبون،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سهل‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬أخذ‭ ‬التقدم‭ ‬مبكراً‭ ‬وسريعاً‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬أي‭ ‬مجال‭ ‬لمنافسه‭ ‬الذي‭ ‬وضح‭ ‬عليه‭ ‬الاستسلام‭ ‬مبكراً‭ ‬بعد‭ ‬الفارق‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬منذ‭ ‬الدقائق‭ ‬الأولى‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭.‬

واستغل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬الفارق‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمشاركة‭ ‬وتجهيزهم‭ ‬للدور‭ ‬الرئيسي،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬ستكون‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬المنتخب‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬بالدور‭ ‬الرئيسي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬جهوزية‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭.‬

وجاء‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬الحديدية‭ ‬بالدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬حيث‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬الكويت،‭ ‬إيران‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬فيما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬قطر،‭ ‬اليابان،‭ ‬الصين‭ ‬وكازاخستان،‭ ‬ويتأهل‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬المنتخبان‭ ‬الحاصلان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬لتحديد‭ ‬أطراف‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬وتنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الجمعة‭.‬

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