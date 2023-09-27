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كشف سر الحلقات الغامضة لكوكب زحل

9/27/2023 7:23:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حيرت حلقات كوكب زحل علماء الفلك منذ أن شوهدت لأول مرة من خلال التلسكوب، لكن فريقا من الباحثين يعتقدون الآن أنهم اكتشفوا أصول هذه «الحلقات الغامضة».
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تشير سلسلة جديدة من عمليات المحاكاة الحاسوبية إلى أن اصطداما هائلا بين قمرين جليديين قبل ملايين السنين قد يكون أدى إلى تكوين تلك الحلقات. وأحدث قياسات عالية الجودة لزحل جاءت من المركبة الفضائية «كاسيني»، التي أمضت 13 عاما في دراسة الكوكب وأنظمته بعد دخولها مدار زحل في عام 2004.
ووجدت «كاسيني» أن الحلقات عبارة عن جليد نقي تقريبا، وقد تراكم القليل جدا من التلوث الغباري منذ تكوين تلك الحلقات، مما يشير إلى أنها تكونت خلال الفترة الأخيرة من حياة النظام الشمسي.

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