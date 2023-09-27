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سويفت تواصل حصد الأرقام القياسية وفيلمها يطرح في 13 أكتوبر

9/27/2023 7:23:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انضم الفيلم الوثائقي المنتظر الى سلسلة الأرقام القياسية التي حطمتها نجمة الپوپ الاميركية تايلور سويفت حتى قبل طرحه للعرض في دور السينما.
وأثار الفيلم حماسة كبيرة تجلت عبر التهافت على الحجز المسبق لتذاكر السينما، إذ بلغت قيمة هذه الحجوزات 37 مليون دولار منذ اليوم الأول، وهو رقم قياسي يضاف إلى ذلك الذي حققته الجولة نفسها، والتي من المتوقع أن تتجاوز إيراداتها مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ.
ويطرح الفيلم في صالات السينما حول العالم 13 أكتوبر تزامنا مع إطلاقه في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا، وفق ما أعلنت المغنية وشبكة «إيه إم سي» الموزعة للعمل.
وقد يحقق الفيلم أكثر من 100 مليون دولار في دور السينما في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لطرحه، في إنجاز لم يسبقه إليه أي فيلم لحفل موسيقي عرض في دور السينما.
وكانت سلسلة دور السينما «ايه ام سي» أعلنت أن فيلم «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» سيعرض في جميع دور السينما ضمن سلسلة «أدويون» التابعة لها في أوروبا، والموجودة خصوصا في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

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