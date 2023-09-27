5 فرق إطفاء سيطرت على حريق محلات أخشاب ومناجر في الشويخ الصناعية

(MENAFN
- Al-Anbaa) ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أنه ورد بلاغ لإدارة العمليات المركزية الأربعاء يفيد باندلاع حريق في عدد من المحلات تستخدم كمناجر في منطقة الشويخ الصناعية.
وأوضحت الإدارة أن العمليات المركزية وجهت 5 فرق إطفاء لموقع الحادث، وعند وصول الفرق للموقع تبين أن الحريق في أربعة محلات تستخدم كمناجر لبيع الأخشاب، وعلى الفور باشرت الفرق عملية المكافحة وإخماد الحريق، الذي تمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر.
وقد تواجد في مكان الحادث نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ومدير إطفاء محافظة العاصمة العميد أحمد حمود. هذا، وتهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام بملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي.
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