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5 فرق إطفاء سيطرت على حريق محلات أخشاب ومناجر في الشويخ الصناعية

9/27/2023 7:23:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أنه ورد بلاغ لإدارة العمليات المركزية الأربعاء يفيد باندلاع حريق في عدد من المحلات تستخدم كمناجر في منطقة الشويخ الصناعية.
‏وأوضحت الإدارة أن العمليات المركزية وجهت 5 فرق إطفاء لموقع الحادث، وعند وصول الفرق للموقع تبين أن الحريق في أربعة محلات تستخدم كمناجر لبيع الأخشاب، وعلى الفور باشرت الفرق عملية المكافحة وإخماد الحريق، الذي تمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر.
‏وقد تواجد في مكان الحادث نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ‏ومدير إطفاء محافظة العاصمة العميد أحمد حمود. ‏هذا، وتهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام بملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي.

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