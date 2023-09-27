خالد الرندي فيكم طرب شو غنائي استعراضي مبهر



«الجابرية الحرة» تجهّز لهذا الحدث الفني الضخم منذ سنة سعيد بنجاح حفلنا الأخير في أبوظبي مع موضي الشمراني



ياسر العيلة

أحيت فرقة «ميامي» قبل يومين حفلا غنائيا كبيرا في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، بمشاركة الفنانة السعودية موضي الشمراني، وسط حضور جماهيري حاشد، وتزامن الحفل مع مناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ 93.

«الأنباء» هاتفت نجم الفرقة خالد الرندي ليكشف لنا كواليس هذا الحدث، فقال: «كان خوش حفل» على كل المستويات من حضور جماهيري ضخم، وتنظيم رائع، وفيه احتفلنا باليوم الوطني السعودي، وباركنا لشعب المملكة بتلك المناسبة العزيزة على قلوبنا، وقدمنا مجموعة من أغنياتنا المحببة للجمهور والذي تفاعل معها بشكل كبير، وكان بالفعل حفل «وناسة وطرب».

وعن ليالي «فيكم طرب» التي ستقام على مدار خمسة أيام متتالية ابتداء من اليوم «الخميس» حتى 2 أكتوبر المقبل في قاعة «أرينا الكويت»، من إنتاج شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني، أوضح الرندي: الحفلات الخمس ليست مجرد حفلات غنائية، لكنها «شو» غنائي استعراضي بمصاحبة مؤثرات بصرية وسمعية مبهرة، وتصاحبنا خلاله اوركسترا ضخمة بقيادة د.خالد النوري، كاشفا عن ان الحفلات ستشهد وجود استعراضيين على خشبة المسرح من بريطانيا والكويت في سابقة هي الأولى من نوعها في حفلات «ميامي»، متمنيا في نهاية حديثه أن تنال الحفلات إعجاب جمهور «ميامي» في كل مكان.

جدير بالذكر أن استعراض «فيكم طرب» ليس مجرد حفل لفرقة «ميامي» وإنما احتفاء بفرقة استطاعت فرض سيطرتها ونقش اسمها بحروف من ذهب في سماء الفن الخليجي، وأصبحت أهم فرقة غنائية بعالمنا العربي، وتحظى حفلاتها في «أرينا الكويت» باهتمام شديد من قبل شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني بقيادة المنتج التنفيذي والشريك المؤسس للشركة علي النصف، الذي عمل هو والقائمون على الشركة منذ أكثر من سنة للتجهيز لهذا الحدث الفني الضخم.