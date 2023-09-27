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حياة الفهد تعتذر لـ Mbc عن عملها مع سعاد عبدالله فرحة ما تمت!

9/27/2023 7:23:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
على الرغم من الفرحة التي غمرت عددا كبيرا من الجماهير الخليجية والعربية بعد إعلان عودة النجمتين القديرتين حياة الفهد وسعاد عبدالله من بعد غياب طويل في عمل فني تعرضه محطة mbc رمضان المقبل، إلا أن هذه الفرحة لم تتم وذلك بسبب اعتذار النجمة القديرة حياة الفهد رسميا عنه بسبب الظروف الصحية التي تمر والخارجة عن إرادتها وذلك حسب ما كتبته على حساب مؤسستها الرسمي بـ«الانستغرام» مقدمة كل الشكر والتقدير لإدارة محطة mbc على ما قدمته من الجهد والتعاون لكي تجتمع مع رفيقة دربها النجمة القديرة سعاد عبدالله في عمل فني، سائلة الله عز وجل ان يجتمعا في المستقبل القريب.
«الأنباء» حاولت الاتصال بسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد وذلك للاطمئنان على صحتها ولكنها للأسف لم ترد، وتتمنى «الأنباء» الصحة والعافية وطول العمر لـ «أم سوزان» سائلة المولى عز وجل أن يبعد عنها كل مكروه ويحفظها من الشر.
يذكر أن عودة النجمتين القديرتين حياة الفهد وسعاد عبدالله كانت من خلال نص كتبته هبة مشاري حمادة ويخرجه محمد دحام الشمري، وأعلن هذه العودة التي ينتظرها الكثير رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ حين وضع صورة تجمع كلا من حياة الفهد وسعاد عبدالله والكاتبة هبة مشاري حمادة والمخرج محمد دحام الشمري في 2023/6/26 على حسابه بـ«تويتر»، وكتب عليها 2024 إن شاء الله مع mbc ليتفاعل مع هذا المنشور عدد كبير من الجماهير والنجوم والإعلاميين في الوطن العربي الذين باركوا هذا العمل الذي كان من المفترض ان تدور عجلة تصويره مطلع نوفمبر المقبل ولكن بعد اعتذار «أم سوزان» الفرحة ما تمت!

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