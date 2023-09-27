عبدالله منصور لـ الأنباء لقب بيتهوفن مسؤولية



موسيقاي نابعة من إحساسي لذلك تصل إلى قلب كل من يسمعها بسرعة العازفون لهم حق في أن يتم إبراز أسمائهم مثلهم مثل المايسترو قائد الفرقة



عبدالحميد الخطيب

منذ صغره وتحديدا في المرحلة الابتدائية، ارتبط الملحن عبدالله منصور بالآلات الموسيقية، وعزف عليها كثيرا، وكانت المفاجأة انه قام بتأليف مقطوعات خاصة به، ليست تقليدا أو مستنسخة من مقطوعات اخرى، فلقبه مدرسوه وأصدقاؤه بـ «بيتهوفن الكويت» لموهبته المبكرة والفذة.

عبدالله واصل شغفه بالموسيقى دون ان يدرسها أكاديميا، وتصدى لتلحين موسيقات عدد من المسرحيات المدرسية، كما قاد فرقة موسيقية من الطلبة وهو في المرحلة الثانوية في مهرجان «صيفي ثقافي»، وبعد أن أنهى تعليمه الجامعي توجه للإقامة في بريطانيا، وهناك أتته فرصة الاستفادة في خبرات موسيقيين لديهم باع طويل في هذا المجال، فأصقل موهبته، وقدم هناك معزوفات نالت إعجاب كل من سمعها مثل «الغربة» و«غريب» وغيرهما، وعاد أخيرا الى الكويت بعد جائحة كورونا ليشق طريقه في وطنه، وكله حماس بأن يقدم موسيقى لا تشبه غيرها سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية وكذلك المسرح، ويأمل في أن يؤسس «أوركسترا» كبيرة تتصدى للفعاليات الفنية المحلية وتمثل الكويت في الخارج.

«الأنباء» التقت الملحن عبدالله منصور، ملحن موسيقى الفيلم السينمائي الجديد «عماكور»، الذي يعرض حاليا في دور السينما بالكويت وقريبا في دول الخليج، فتحدث معنا عن مشاريعه الفنية وبداياته وطموحاته المستقبلية، وقال: لا أخفيكم سرا أنني سعيد جدا بتجربة فيلم «عماكور»، فقد كانت تحديا بالنسبة لي أن أوجد موسيقى مختلفة عن السائد، حيث مزجت بين اللونين الغربي والشرقي بأسلوب يتناسب مع مشاهد في العمل.

وتابع: ما زاد من سعادتي ان الفيلم يحصد نجاحا لافتا بين الجمهور، وهذا بالطبع انعكس على الآراء حول الموسيقى التي اقدمها فيه، والتي بحمد الله نالت إعجاب كل من سمعها، ناهيكم عن فريق التمثيل المبدع المكون من عبدالله الطراروة وخالد أمين وسماح وغيرهم من النجوم الذين تباروا في أداء أدوارهم بمهنية عالية ليظهر الفيلم في هذا المستوى المشرف، بالإضافة الى الاخراج الجميل لأحمد الخضري الذي يمتعنا بصورة جميلة ورؤية رائعة، ناقلا بواقعية قصة العمل التي كتبها محمد المحيطيب بحرفية كبيرة، ملمحا الى انه بصدد تأليف موسيقى لفيلم سينمائي جديد يتم التحضير له حاليا وسيعلن عن تفاصيله قريبا.

وفي سياق آخر، كشف عبدالله عن طموحاته، قائلا: أتمنى أن اكون «أوركسترا» من المواهب الموسيقية الكويتية، تتواجد في الفعاليات المحلية وأيضا تمثل الكويت بالمحافل الدولية، وهذا ليس صعبا، لاسيما ان لدينا كوادر واعدة في هذا الجانب، مشددا على ان العازفين لهم حق في أن يتم ابراز اسمائهم مثلهم مثل المايسترو قائد الفرقة تماما، واردف: عندما يجد العازف اسمه في المكان الذي يستحقه سيقوم بأداء عمله وهو مرتاح وسعيد لأنه بذل مجهودا في تقديم إبداعاته للجمهور، ويشعر وقتها بالتقدير.

وبسؤاله عن لقب «بيتهوفن» الذي يطلق عليه منذ كان صغيرا، أجاب: اعتز جدا بهذا اللقب وارى انه مسؤولية، فقد جاء بعد ان لاحظ المدرسون والمحيطون حولي وأنا بالمرحلة الابتدائية انني أقوم بتأليف موسيقى خاصة بي، ليست مستنسخة من احد، وهذا الأمر كان موضع استغراب من الجميع، الذين اكدوا ان لدي موهبة استثنائية فلقبوني بـ «بيتهوفن»، ورغم أنني كنت طفلا إلا أنني استوعبت ما يقولون، وهذا زادني تعلقا وحبا بالموسيقى، بالإضافة الى أن أهلي شجعوني على المواصلة في تنمية موهبتي بممارسة العزف على الآلات المختلفة، مؤكدا أن الموسيقى التي يؤلفها نابعة من إحساسه لذلك تصل الى قلب كل من يسمعها بسرعة.