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أعلى 10 أبراج في العالم جدة بالصدارة بارتفاع 1000 متر

9/27/2023 7:23:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن المملكة العربية السعودية تستعد لخطف لقب امتلاكها أطول برج في العالم، وذلك بعد تدشين العمل من جديد في برج جدة.
وقالت المجلة ان اللحظة التاريخية لقطاع البناء في المملكة العربية السعودية جاءت في منتصف سبتمبر الجاري عندما دعت شركة جدة الاقتصادية الشركات لتقديم عطاءات للحصول على عقد لإكمال بناء مشروع أطول برج في العالم، برج جدة الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 1000 متر.
وقال مصدر مقرب من المشروع لمجلة «ميد» ان العمل في البرج «عاد بكامل طاقته».
وعند اكتماله، سيكون برج جدة أول مبنى في التاريخ يتجاوز ارتفاعه كيلومترا واحدا، وسيكون أيضا أعلى بأكثر من 172 مترا من أطول مبنى في العالم في الوقت الحاضر وهو برج خليفة في دبي.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة طلال إبراهيم الميمان لمجلة «ميد» أن مناقصة استئناف العمل وإنجاز بناء البرج القياسي قد تم طرحها رسميا.
وقد تم منح المقاولين ثلاثة أشهر لإعداد عطاءاتهم، ومن المتوقع أن يشكلوا شركات وتحالفات مشتركة تضم شركاء محليين ودوليين. ومن المعلوم أن المقاولين قد زاروا الموقع.
ويشار إلى انه قد تم الانتهاء من ثلث أعمال البناء للبنية الفوقية للبرج، والتي بدأت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، حيث كانت مجموعة بن لادن السعودية المحلية المقاول الذي يضطلع بتنفيذ المشروع.
ويعتبر برج جدة محور تطوير مدينة جدة الاقتصادية وتغطي المرحلة الأولى للمشروع، والتي تشمل برج جدة، مساحة قدرها 1.5 كيلومتر مربع، وسيتكون البرج متعدد الاستخدامات من 170 طابقا، سبعة منها سيتم تخصيصها لفندق فور سيزونز من فئة الخمس نجوم والذي يضم 200 غرفة. وسيكون هناك أيضا 11 طابقا تضم 121 شقة فندقية وسبعة طوابق للمكاتب.
وسيضم 61 طابقا آخر من البرج 318 وحدة سكنية وصالة ألعاب رياضية ومنتجعا صحيا ومقاهي ومطاعم، وتشمل الخطط أيضا العديد من الصالات المفتوحة وأعلى منصة مراقبة في العالم، والتي تقع في الطوابق العليا من البرج، على ارتفاع 660 مترا فوق سطح الأرض.
وبدأت أعمال تطوير المشروع في عام 2006، ويتطلب بناء أطول برج في العالم أحدث التقنيات وأساليب البناء، علما بأنه تم الانتهاء من أعمال الأساسات والبنية التحتية للبرج في عام 2014.
وبالنسبة للمصاعد التي سيزود بها البرج، فقد تم تعيين شركة كوني الفنلندية لتوريد أسرع وأعلى نظام مصاعد ذات طابقين في العالم، وستبلغ سرعة نظام المصاعد المخطط له اكثر من 10 أمتار في الثانية، ليصل إلى ارتفاع 660 مترا.
ورصدت مجلة «ميد» قائمة أعلى 10 أبراج في العالم وهي كالتالي:
1 ـ برج جدة ـ السعودية بارتفاع 1000 متر.
2 ـ برج خليفة ـ الإمارات بارتفاع 828 مترا.
3 ـ ميرديكا 118 ـ ماليزيا بارتفاع 679 مترا.
4 ـ برج شنغهاي ـ الصين بارتفاع 632 مترا.
5 ـ برج مكة ـ السعودية بارتفاع 601 متر.
6 ـ برج مركز بنغ للتمويل الدولي ـ الصين بارتفاع 599 مترا.
7 ـ برج لوتو وورلد تاور ـ سيئول ـ كوريا بارتفاع 555 مترا.
8 ـ برج ون وورلد سنتر ـ نيويورك بارتفاع 541 مترا.
9 ـ برج غوانغ زهو المركز المالي ـ الصين بارتفاع 530 مترا.
10 ـ تيانجين فاينانشال سنتر الصين بارتفاع 530 مترا.

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