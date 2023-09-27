Thursday, 28 September 2023 03:33 GMT

171 مليار دولار حجم سوق المشاريع الكويتي

9/27/2023 7:23:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
سجلت قيمة عقود المشاريع في الكويت مبلغا إجماليا وصل إلى 171 مليار دولار، خلال الفترة بين 11 أغسطس الماضي و15 سبتمبر الجاري، وذلك بحسب القائمة التي نشرتها مجلة ميد للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الاول على هذه القائمة بمشاريع بلغت قيمتها الاجمالية 1.652 تريليون دولار ثم الإمارات في المركز الثاني بمشاريع قيمتها 626 مليار دولار.
وكشفت «ميد» عن ان إجمالي قيمة مؤشر المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال تلك الفترة نحو2.937 تريليون دولار، مبينة في ذات الوقت ان سوق المشاريع في الإمارات العربية المتحدة سجل نموا بمقدار 8.7 مليارات دولار أو 1.5%، مقابل زيادة إجمالية في قيمة مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 78.1 مليار دولار أو 2.8%.
وأضافت المجلة ان هذا النمو لم يتأثر إلا بشكل طفيف بانخفاض قدره 6.2 مليارات دولار أو 3.5% في قيمة مؤشر مشاريع الكويت وانكماش قدره 1.1 مليار دولار أو 0.6% في مؤشر مشاريع عمان. ومع ذلك، أطلقت وزارة الإسكان في سلطنة عمان مشروع تطوير مدينة الدهاريز بقيمة مليار دولار، فيما سجل سوق مشاريع البحرين نموا هامشيا، مضيفا 300 مليون دولار أو 0.4% الى قيمة المؤشر.
وبحسب المجلة، فقد سجل سوق المشاريع الخليجية الأوسع نطاقا الذي يشمل العراق وإيران في الفترة من 11 أغسطس إلى 15 سبتمبر نموا للشهر السابع على التوالي، أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد انخفض سوق المشاريع العراقية بمقدار 11.1 مليار دولار أو 3.6%، وفي الوقت نفسه انكمش سوق المشاريع الإيرانية بشكل هامشي، حيث انخفض بمقدار 0.7 مليار دولار أو 0.3%.
وبوجه عام واصل المؤشر ارتفاعه لتصل قيمته إلى 3.524 مليارات دولار، وبالتالي فقد ارتفعت القيمة التقديرية لسوق المشاريع الخليجية بنسبة 2% مقارنة بالشهر الماضي وفقا للأرقام التي توصل إليها مؤشر ميد بروجكتس الذي يتتبع المشاريع الإقليمية، ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى ارتفاع قيمة سوق المشاريع السعودية بمقدار 48 مليار دولار، وارتفاع بقيمة 29 مليار دولار في السوق القطرية، إلى جانب ارتفاع قدره 8.7 مليارات دولار في الإمارات العربية المتحدة.
وأدت موجة النمو خلال الأشهر السبعة الماضية إلى توسع سوق المشاريع الخليجية من 3.1 تريليونات دولار في فبراير إلى 3.5 تريليونات دولار في سبتمبر.

MENAFN27092023000130011022ID1107155943

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث