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7 4 مليارات دينار سيولة البورصة في 9 أشهر

9/27/2023 7:23:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
أنهت بورصة الكويت تعاملات الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، والتي اسدل الستار عليها بنهاية جلسة أمس، بتباين في أداء المؤشرات، وكذلك على مستوى المتغيرات، إذ ظل السوق جاذبا للسيولة على الرغم من المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وبلغ إجمالي السيولة المتدفقة لسوق الأسهم الكويتي خلال الـ 9 اشهر الأولى من العام الحالي 7.4 مليارات دينار، واستحوذت 5 أسهم قيادية على النصيب الأكبر من السيولة، إذ جاء سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» في الصدارة بـ 1.8 مليار دينار، تلاه سهم الوطني بـ 668 مليون دينار، ثم سهم أجيليتي بـ 504 ملايين دينار، ثم سهم بوبيان بـ 407 ملايين دينار، وسهم زين بـ 350 مليون دينار.
وتأثرت مجريات التداول خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 بعدة عوامل تضافرت فيما بينها، وجاء أبرزها التوسع في عمليات البيع بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت مكاسب سعرية، خاصة الأسهم القيادية التي غالبا ما كانت تتعرض للتصريف بعد الكشف عن النتائج المالية المرحلية، ما انعكس بشكل لافت على أداء مؤشر السوق الأول الذي يضم أغلب البنوك والشركات التي أفصحت عن نمو في الأداء مصحوبا بتوزيعات عن الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي.
وتأثر سوق الأسهم الكويتي كسائر الأسواق المالية برفع الفائدة العالمية، بعدما شهد شهر مايو الماضي رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي لتصل إلى أعلى معدل منذ 16 عاما، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على الأسواق المالية مدفوعا بارتفاع تكاليف التمويـل على الشركات.
وتظهر الأرقام أنه مع بدء الربع الثاني، شهدت الأوضاع تحسنا على وقع عمليات شراء انتقائية تزامنا مع الكشف عن نتائج الربع الأول، وبانتهاء مرحلة الكشف عن النتائج بدأت مرحلة التذبذب تفرض سيطرتها على مجمل أوضاع السوق حتى انتهت فترة النصف الأول على تراجع جماعي للمؤشرات، إلى ان حل شهر يوليو لتشهد البورصة مكاسب جماعية لافتة على مستوى كافة مؤشراتها، لكن سرعان ما لبث ان عاد السوق للتراجع اللافت بنهاية أغسطس وسبتمبر الماضيين.
إلى ذلك، فقد مؤشر السوق الأول 7.3% بنهاية التسعة اشهر الأولى من العام الحالي بنحو 595 نقطة ليصل إلى 7520 نقطة، ومن ثم لحق به مؤشر السوق العام الذي فقد 406 نقاط بنسبة 5.5% ليصل إلى 6886 نقطة، في المقابل وفي ظل ارتكاز السوق على معاملات السوق الرئيسي الذي يضم الأسهم المتوسطة والصغيرة ارتفع مؤشره بنسبة 2.2% بمكاسب 121 نقطة ليصل إلى 5717 نقطة.
وانخفضت القيمة السوقية بنهاية التسعة اشهر إلى 40.693 مليار دينار من نحو 46.721 مليار دينار في نهاية عام 2022، ويرجع السبب في ذلك لإلغاء إدراج أسهم بنك أهلي متحد البحرين والتي كانت تقدر قيمته السوقية بـ 3.4 مليارات دينار بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي على كامل رأسمال البنك البحريني، فضلا عن الخسائر السوقية جراء التوسع في عمليات البيع أغلب فترات التداول.
وأظهرت البيانات أن احجام التداول تراجعت بنسبة 35% بكميات بلغت 28 مليار سهم انخفاضا من 43 مليار سهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

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