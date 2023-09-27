شاطئ البلاجات خدمات ترفيهية متكاملة بطاقة استيعابية 3 آلاف زائر يوميا



مواعيد استخدام الشاطئ من الساعة 9 صباحاً إلى 11 مساءً طوال أيام الأسبوع تخصيص مسارين لذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير الخدمات اللازمة لهم



محمد راتب

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري عن افتتاح مشروع شاطئ البلاجات والذي يأتي في سياق مشروع تطوير الواجهة البحرية للبلاد والذي تنفذه الشركة بطول 10 كم، ويقدم خدمات ترفيهية متكاملة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وقال الدوسري في تصريح صحافي على هامش الافتتاح: تم تطوير شاطئ البلاجات ليكون متنفسا مميزا ويعكس الوجه الحضاري للبلاد، ويضم مجموعة من الخدمات الترفيهية والترويحية المتكاملة، والتي تتاح لرواد الشاطئ إلى جانب المرافق الحيوية الأخرى مثل المطاعم وكراسي الاستراحة على البحر وكذلك البقالات والكبائن، فضلا عن المرافق الصحية والألعاب المائية وملعب لكرة الطائرة وحديقة مائية للأطفال، في حين تتم مراقبة الشاطئ من خلال منقذين بحريين.

وأشار إلى أن الشركة وضعت خطة لتطوير 10 كيلومترات من الواجهة البحرية في الكويت منها شاطئ البلاجات، موضحا أنه تم وضع آلية لدخول الشاطئ من خلال تخصيص موقع للحجوزات، معني بتنظيم الدخول واستخدام المرافق والخدمات المتاحة، أو عن طريق كشك التذاكر في شاطئ البلاجات، لافتا إلى أن مواعيد استخدام الشاطئ تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 11 مساء طوال أيام الأسبوع.

وأكد أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر يوميا، منوها بأن الشركة خصصت مسارين لذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير الخدمات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل للشاطئ ومرافقه.

جدير بالذكر أن الشركة وقعت مذكرات تعاقد لتطوير مشروعي الواجهة البحرية وجزء من شاطئ البلاجات في مايو الماضي تشمل أنشطة رياضية وأماكن مخصصة للسباحة وألعاب أطفال وتوافر كافة الخدمات الأساسية لمرتادي الشواطئ، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص التجارية والاستثمارية، كما أن شركة المشروعات السياحية هي شركة مملوكة بالكامل للدولة وتعنى بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية والترويحية، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منشآتها، إذ تعمل مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية من أجل الترويج لصناعة السياحة والترفيه في الكويت.