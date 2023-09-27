بالفيديو انطلاق مهرجان الكويت للثقافة والترفيه مئة ليلة وليلة يناير المقبل



د. طارق العبيد: حملة إعلانية وإعلامية ضخمة نوفمبر المقبل للدعوة للمشاركة في المهرجان مساعد الزامل: نجاح المهرجان يحتاج إلى وقفة جادة على المستوى المادي والميزانيات والتخطيط والتنفيذ



دارين العلي

أعلنت الجمعية الكويتية للمهرجانات عن إطلاق حملة إعلامية وإعلانية ضخمة في نوفمبر المقبل للدعوة إلى المشاركة في مهرجان الكويت للسياحة والثقافة والترفيه «الكويت.. مئة ليلة وليلة» الذي ينطلق في يناير حتى مارس العام المقبل.

ولهذا الهدف عقدت الجمعية الاجتماع التنسيقي الثامن في المكتبة الوطنية ضم عددا كبيرا من الجهات المعنية بالشأن السياحي والثقافي والترفيهي في البلاد بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل وممثلين عن المحافظات الست.

وأكد رئيس الجمعية د.طارق العبيد في كلمة له ان الجمعية الكويتية للمهرجانات ومنذ إنشائها كأول جمعية كويتية متخصصة في الفعاليات ليس على مستوى دول الخليج العربي فحسب بل على مستوى الوطن العربي بدأت تجتهد في تعزيز السياحة والترفيه وفق الاهداف الوطنية للدولة وتعكس توجه القيادة السياسية العليا وقرارات مجلس الوزراء في شأن تنشيط الدورة الاقتصادية التنموية التي من جوانبها إنعاش المجال السياحي والترفيهي والثقافي وتطويره ليكون رافدا لدعم الاقتصاد الوطني والايرادات غير النفطية، وتحويل السياحة في الكويت إلى صناعة اقتصادية متكاملة دعما للاقتصاد الوطني.

ولفت الى ان الجمعية بادرت بإطلاق المشروع الوطني لإدارة المشهد السياحي والثقافي والترفيهي في الكويت لإحساسها بالمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن معربا عن اهمية التعاون مع باقي مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الاهلي والخاص لتسويق الكويت كبوابة جاذبة للسياحة العائلية والشبابية والتسوق في المنطقة ضمن إطار المسارات السياحية المستهدفة باعتبار ان هذه الحملة التسويقية للسياحة الداخلية تعمل على تعزيز منظومة السياحة وبرنامج عمل الحكومة (2023 - 2027) ورؤية الكويت الجديدة 2035 لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وثقافي في المنطقة.

ولفت الى ان تواجد ممثلين عن المحافظات الست في الكويت في الاجتماع يأتي من أهمية دورها في إطلاق العديد من الفعاليات الوطنية والمشاركة في العديد من المناسبات الرسمية للدولة حيث ستكون في هذا المشروع الوطني الذراع التنشيطية لجميع الفعاليات المقامة في المحافظات الست، شاكرا جهود المحافظين على حرصهم الكبير على المشاركة في اعمال اللجنة التنسيقية للمهرجان.

وأعلن عن تنظيم أضخم حملة إعلانية وإعلامية من نوعها صادرة عن جمعية اهلية متخصصة ستبدأ في نوفمبر المقبل لترويج السياحة الداخلية والتي تترجم الجهود الكبيرة المبذولة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتنويع المنتج السياحي والمساهمة برفد القطاع السياحي والترفيهي بمبادرات وطنية مميزة وفنون تراثية وشعبية جميلة وبرامج نوعية بفكر متقدم خارج الصندوق وبعيد عن الأنماط والطرق التقليدية للتفكير وطرح حلول مبتكرة بحيث يكون لهذه المبادرات انعكاسها الإيجابي على زيادة حجم الاستقطاب السياحي وجاذبية الفعاليات السياحية والترفيهية المتنوعة التي يقودها الشباب الكويتي من كلا الجنسين.

وشدد على اهمية هذا المشروع الوطني الذي يهدف الى تحقيق طموح أبناء الكويت ورفع راية الكويت عالية لتصبح واحدة من الدول الجاذبة في السياحة والترفيه في المنطقة، لافتا الى دور الجمعية كشركاء نجاح في كويت المركز المالي والسياحي والثقافي والاقتصادي، وتحقيق مبدأ الشراكة الحكومية المجتمعية المستدامة لدعم مشاريع التنمية وتحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار الابداعي في هذا القطاع السياحي والثقافي والترفيهي المهم.

بدوره، تحدث الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل عن اهمية ادارة المشهد السياحي والترفيهي في البلاد، مشيرا الى ان العنوان الذي يحمله المهرجان جاذب جدا «مئة ليلة وليلة»، مثنيا على الممثلين والجهات المشاركة والمعنية بالسياحة لرسم خطة التنفيذ التشغيلية للمهرجان الذي بات قريبا جدا.

وأكد ان الكويت بحاجة لهذا النوع من المهرجانات الترفيهية الثقافية والتي يتطلب نجاحها تضافر الجهود بين المؤسسات المجتمعية والأهلية والقطاع الخاص والحكومي وجمعيات النفع العام.

وقال ان الكويت بحاجة الى البهجة وذلك يتم باستثمار الكوادر الابداعية والمبادرات في مختلف المجالات الثقافية والفنية والمتاحف والآثار والسياحة للمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في البلاد.

ولفت الى ان مهرجان «مئة ليلة وليلة» هو مشروع وطني كبير يحتاج للدعم ولوقفة جادة من اعلى مستوى لكي يسير هذا القطار وينجح.

ولفت الى ان المجلس الوطني سيساهم في هذا المهرجان من خلال حمايته للهوية الوطنية الكويتية بكل ما يمثله للسياحة الثقافية، مشددا على ان نجاح هذا المهرجان يحتاج الى وقفة جادة على المستوى المادي والميزانيات والتخطيط والتنفيذ وعلى الجميع ان يكون على مستوى المسؤولية للمساهمة في نجاح هذا المهرجان الوطني الضخم.