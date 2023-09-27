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بالفيديو رفع 35 سيارة وشاحنة مهملة في الشويخ الصناعية

9/27/2023 7:23:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الدشيش
شنت بلدية محافظة العاصمة أول من أمس حملة موسعة على منطقة الشويخ الصناعية بدأت في الساعة الرابعة حتى الثامنة مساء، وذلك لرفع السيارات المهملة والشاحنات والمخلفات والأنقاض بقيادة مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق ببلدية العاصمة سعد الخرينج ومراقب عام إدارة النظافة لمحافظة العاصمة صلاح الفرحان وأكثر من 30 موظفا بين مفتش قضائي ومراقب و50 عامل نظافة وعدد كبير من آليات البلدية.
وقال الخرينج إن الحملة انطلقت بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة وبإشراف من مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس، وذلك لرفع مستوى النظافة في محافظة العاصمة، وخاصة منطقة الشويخ الصناعية الثالثة، وتم رفع عدد كبير من الشاحنات الكبيرة والمتوسطة والسيارات في الساحات العامة بعد استيفاء الانذار القانوني والذي تكون مدته 48 ساعة.
وأضاف الخرينج: أطالب المواطنين والمقيمين عندما يدخلون سياراتهم إلى «الكراج» هناك ورقة دخول يجب طلبها حتى لا يحملون أنفسهم العقوبة أو الغرامة التي تفرض على السيارات المهملة والتي يتم سحبها بواسطة البلدية.
بدوره، ذكر مراقب عام إدارة النظافة في محافظة العاصمة صلاح الفرحان أن الحملة مستمرة على جميع مناطق العاصمة للحد من انتشار السيارات المهملة وإزالة الأنقاض والمخلفات، مشيرا الى رفع اكثر من 35 سيارة مختلفة الاحجام بين شاحنات كبيرة ومتوسطة وتحرير 13 مخالفة استغلال مساحات لبعض المحلات وتسجيل 4 مخالفات امن وسلامة.

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