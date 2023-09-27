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بالفيديو الرفاعي لمنتسبي دورات الحرس الالتزام بالتعليمات والضبط والربط العسكري والتحلي بروح الجدية

9/27/2023 7:23:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفقد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي، يرافقه قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم أحمد، دورة التأسيسية للضباط ودورة الرقباء الأوائل المستجدين ودورة المستجدين الأغرار للاطلاع على سير الدورات، وكان في استقبالهم مدير معهد تدريب قوات الحرس الوطني العميد الركن محسن حماد. ونقل وكيل الحرس الوطني إلى منتسبي الدورات تحيات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف. وطالب الفريق الركن م. هاشم الرفاعي المنتسبين بالاستفادة من الدورات وموادها النظرية والعملية، والتي يتم خلالها تأهيل المنتسبين من خلال نخبة من المعلمين والمدربين عبر مناهج متكاملة ومتنوعة تتماشى مع الوثيقة التوجيهية للحرس الوطني 2025 (حماية وسند) التي أولت التعليم والتدريب أهمية قصوى لتواكب أحدث أساليب التعليم العسكري. وفي الختام، شدد وكيل الحرس الوطني على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضبط والربط العسكري والتحلي بروح الجدية والتميز بالنتائج والتدريبات من بداية الدورة إلى التخرج منها، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

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