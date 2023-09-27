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منح 698 عسكريا بـ الإطفاء أوسمة من مختلف الدرجات

9/27/2023 7:23:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت قوة الإطفاء العام أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أصدر توجيهاته بالعمل على اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بمنح 341 عسكريا وسام الدفاع الوطني و213 عسكريا وسام الواجب العسكري و144 عسكريا أنواط الخدمة العسكرية من مختلف الدرجات بعد استيفائهم شروط وضوابط الاستحقاق المقررة في هذا الشأن.

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