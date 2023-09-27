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الدستورية ترفض طعنا بقانون غرفة التجارة بشأن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة

9/27/2023 7:23:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
رفضت المحكمة الدستورية طعنا بقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الصادر عام 1959، أقامه مواطن طعن بحكم إداري بشأن انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الغرفة.
وذكرت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار فؤاد الزويد، في حيثيات حكمها أن الحكم المطعون فيه رتب على أن الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية قانون غرفة التجارة قد أضحى غير منتج في الدعوى لعدم وجود طلبات متعلقة بالعملية الانتخابية، الأمر الذي يغدو معه ما ينعاه الطاعن في طعنه الماثل على الحكم المطعون فيه بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية لا يصادف محلا في قضاء ذلك الحكم، دون أن يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم من مناقشة طلبات الطاعن بشأن مواد النظام الداخلي لغرفة التجارة وإجابته إلى بعضها، ذلك ان المناعي التي وجهها الطاعن إلى مواد هذا النظام بتعارضها مع نصوص قانون غرفة التجارة، وعدم نشرها في الجريدة الرسمية، هي مناع تتعلق بمشروعيتها مما يخضع لرقابة القضاء الإداري وتنحسر عنها رقابة المحكمة الدستورية.

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