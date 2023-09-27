صباح الأحمد أمير الإنجازات والمبادرات الكريمة

MENAFN - Al-Anbaa) تمر على الكويت الذكرى الثالثة لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، بعد 14 عاما عاشتها الكويت في كنف قيادته الحكيمة، أحب خلالها الكويت وأهلها حبا خالصا، وكان، رحمه الله، حريصا على تطلعات شعبه وتحقيق أمانيه.

فبعدما أوصل رسالته وأدى أمانته وقاد سفينة الكويت وسط بحار مشتعلة من التوترات الإقليمية والعالمية استطاع بحنكته أن يجنب بلاده إياها وأن يشق لها طريقا آمنا محفوفا بالسلام والمحبة من العالم، رحل الأمير الشيخ صباح الأحمد في مثل هذا اليوم، لتفقد الكويت قائدا فذا قاد مسيرة تنميتها وازدهارها خلال 14 عاما وخلد اسمها في المحافل الإقليمية والعربية والعالمية.

منذ أن تولى سموه دفة الحكم في البلاد يوم 29 يناير 2006، حرص على السير على النهج الحكيم الذي سار عليه قادة الكويت طوال العقود الماضية في أداء دور فاعل بمسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة ودرء الخلافات بين دولها وتحقيق السلام في مجتمعاتها.

وعلى الصعيد الداخلي، قاد سمو الأمير الراحل البلاد نحو التطور والتنمية والازدهار في مرحلة صعبة شهدت فيها المنطقة تحديات كبيرة واهتم ببناء الإنسان باعتباره أثمن الموارد التي يملكها الوطن وعماد نهضته وتطوره ورخائه.

حظي سمو الأمير الراحل حين تولى دفة الحكم، باعتباره الحاكم الخامس عشر لدولة الكويت، بتأييد شعبي ورسمي كبير وتمت مبايعته بالإجماع من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في ذلك اليوم الميمون من يناير، ليصبح أول أمير منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

وكثيرا ما عرف سمو الأمير الراحل بانتهاج سياسة حكيمة حافظ من خلالها على مكانة متميزة للكويت في محيطها الخليجي والعربي والدولي، وشهد العالم بأسره نجاحاته الديبلوماسية في نصرة القضايا العادلة للشعوب وحماية الدولة من أي تأثير يهدد كيانها والوصول بها إلى بر الأمان في ظل محيط مضطرب بالتهديدات.

وإذا كانت البلاد قد عاشت تحت قيادة سموه الحكيمة خلال 14 سنة، فقد سبقتها عقود من العمل الرسمي لسموه تبوأ خلالها عددا من المناصب التي ساهم عبرها في تعزيز مسيرة بناء الوطن وتوطيد أركانه وترسيخ مكانته.

والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، هو الابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، الذي توسم في نجله الفطنة والذكاء منذ صغر سنه فأدخله المدرسة المباركية ثم أوفده إلى بعض الدول للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات التي ساعدته على ممارسة العمل بالشأن العام.

بدأت مسيرة العطاء لسمو الأمير الراحل عام 1954 حينما عين عضوا في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية.

في عام 1955 تولى سموه منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل فعمل على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل لاسيما في ضوء تدفق الهجرات الخارجية من الدول العربية والأجنبية للعمل في الكويت واستحداث مراكز التدريب الفني والمهني للشباب ورعاية الطفولة والأمومة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع الجمعيات النسائية والاهتمام بالرياضة وإنشاء الأندية الرياضية.

أولى سمو الأمير الراحل اهتماما بالفنون وعلى رأسها المسرح فأنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت عام 1956، وفي عام 1957 أضيفت إلى مهام سموه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر، وعمل على إصدار الجريدة الرسمية للكويت (الكويت اليوم)، وتم إنشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات، ووقتها تم إصدار مجلة «العربي».

وأبدى سمو الأمير الراحل اهتماما كبيرا بإحياء التراث العربي وإعادة نشر الكتب والمخطوطات القديمة وتشكيل لجنة خاصة لمشروع «كتابة تاريخ الكويت» وإصدار قانون المطبوعات والنشر الذي كان له دور مميز في تحقيق الصحافة الكويتية مكانة مرموقة بين مثيلاتها في الدول العربية لما تتصف به من حرية وموضوعية واتزان.

وبعد استقلال الكويت عام 1961 عين سموه عضوا في المجلس التأسيسي الذي عهدت إليه مهمة تشكيل لجنة وضع دستور البلاد، ثم عين في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزيرا للإرشاد والأنباء.

السياسة الخارجية

في 28 يناير 1963 وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة، عُيِّن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وزيرا للخارجية لتبدأ مسيرة سموه مع العمل السياسي الخارجي والديبلوماسية التي برع فيها، فاستحق لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الديبلوماسيين في العالم بعد أن قضى 40 عاما على رأس تلك الوزارة ربانا لسفينتها في أصعب الظروف والمواقف السياسية التي شهدتها البلاد.

ويستذكر الكويتيون بكل فخر الدور الكبير للشيخ صباح الأحمد عندما كان وزيرا للخارجية حين رفع سموه علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضوا فيها في 11 مايو 1963.

تجدر الإشارة إلى دور سموه منذ نحو 54 عاما في جمع الأشقاء وسعيه الدؤوب لحل الخلافات عندما شارك في اللقاء الذي نظمته الأحزاب المتنافسة في اليمن مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية هناك، والتي استأنفت اجتماعاتها في الكويت في أغسطس 1966.

وعندما تدهورت العلاقة بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وبدأت الصدامات بينهما على الحدود المشتركة، قام سموه، رحمه الله، بزيارة للدولتين في أكتوبر 1972 أثمرت توقيع اتفاقية سلام بينهما.

وقام فقيد الكويت في عام 1980 بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديموقراطية نتج عنها توقيع اتفاقية خاصة بإعلان المبادئ، ثم وجه سموه الدعوة لوزيري الخارجية في الدولتين لزيارة الكويت عام 1984 حيث اجتمع الطرفان على مائدة الحوار وتوصلا إلى إعلان انتهاء الحرب الإعلامية بينهما واحترام حسن الجوار وإقامة علاقات ديبلوماسية.

اختار سمو الأمير الراحل منذ نحو خمسة عقود منهجا واضحا للسياسة الخارجية للكويت استطاع من خلاله أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة في تاريخها من خلال انتهاج مبدأ التوازن في التعامل مع القضايا السياسية، ومن أبرزها الحرب العراقية ـ الإيرانية التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988 وما نتج عنها من تداعيات أثرت على أمن الكويت واستقرارها داخليا وخارجيا.

بذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهدا كبيرا في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم خصوصا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وشهدت البلاد نتيجة ذلك استقرارا في سياستها الخارجية وثباتا اتضحت ثماره في الثاني من أغسطس عام 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصرا للحق الكويتي في وجه العدوان العراقي، والذي أثمر صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 الذي أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.

ولعل احتضان الكويت اليوم لعشرات الممثليات الديبلوماسية على أراضيها من سفارات وقنصليات ومراكز لمنظمات دولية وإقليمية لهو دليل ناصع على نجاح سياسة الأمير الراحل الديبلوماسية وحسن قيادته للسياسة الخارجية الكويتية.

ونظرا لما كان يتمتع به، رحمه الله، من فطنة وذكاء وقدرة فائقة على تحمل المسؤولية، فقد أسندت إلى الأمير الراحل مناصب عدة إضافة إلى منصب وزير الخارجية، إذ عين وزيرا للإعلام بالوكالة في الفترة من 2 فبراير 1971 حتى 3 فبراير 1975، وفي 16 فبراير 1978 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وفي 4 مارس 1981 تسلم حقيبة الإعلام بالوكالة إضافة إلى وزارة الخارجية حتى 9 فبراير 1982.

وفي 3 مارس 1985 عين، رحمه الله، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية حتى 18 أكتوبر 1992 عندما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وفي 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء، وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يتم فيها الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء.

ولم يقتصر نجاح سمو الأمير الراحل عند السياسة الخارجية فقط بل استمر هذا العطاء والنجاح عند توليه قيادة دفة السياسة الداخلية للبلاد فقد حرص منذ اللحظات الأولى لتوليه منصب رئاسة الوزراء على تبني رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت تشمل مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع الاقتصادي.

ولتعزيز تلك الرؤية وتنفيذها، قام سموه بتشجيع القطاع الخاص وفتح فرص العمل الحر أمام الشباب الذين وضعهم سموه في مقدمة اهتماماته ورعايته من خلال دعم المشروعات الصغيرة سعيا إلى تحقيق الهدف الأمثل الذي سعى إليه وهو تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي لتستعيد الكويت دورها التاريخي كلؤلؤة الخليج.

واستمر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، في مسيرة العطاء رئيسا للحكومة الكويتية حتى يناير عام 2006 عندما اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا بالإجماع بتزكية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد وفقا للمادة 3 من قانون توارث الإمارة الصادر عام 1964.

وانطلاقا من هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء ومن مبايعة أسرة آل الصباح، عرض الأمر وفقا للدستور على مجلس الأمة الذي عقد جلستين يوم الأحد 29 يناير 2006 خصصت الأولى لمبايعة أعضاء مجلس الأمة لسمو الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد، في حين خصصت الجلسة الثانية لتأدية سموه القسم الدستوري أمام المجلس بحضور جميع أعضاء مجلس الوزراء.

ومنذ ذلك اليوم التاريخي بدأت أسطر جديدة تكتب في تاريخ الكويت وفي مسيرة الأمير الراحل في قيادة الكويت، إذ استمر في تكريس رؤيته الثاقبة في الاهتمام بالاقتصاد لأنه عصب التنمية والتطور في أي مجتمع.

شهدت الكويت خلال حكم سموه نهضة تنموية شاملة مرتكزة على مجموعة من المشاريع الضخمة من أبرزها مدينة «صباح الأحمد البحرية» التي تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملا، ما يدل على تشجيع سموه على إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في المساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد.

التكريمات والأوسمة

حرص سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، على وحدة الوطن وتماسكه ولحمة أبنائه ورص صفوفهم في ضوء الأخطار والتقلبات التي كانت تعصف بالمنطقة من حين لآخر.

ونال الأمير الراحل خلال مسيرته العشرات من الأوسمة والقلادات والأوشحة والشهادات كان آخرها حصوله في 18 سبتمبر 2020 على «وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى»، الذي يعد أعلى وسام عسكري يمنح عن جدارة لقائد غير أميركي تقديرا لجهوده السامية وإنجازاته المتميزة.

وأطلقت الأمم المتحدة على الأمير الراحل لقب «قائد للعمل الإنساني»، وتم اختيار الكويت «مركزا للعمل الإنساني» إثر تبوئها مركزا مرموقا بين دول العالم خلال السنوات الماضية لاسيما بعد أن استضافت المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية لثلاث دورات متتالية وقدمت تبرعات سخية لإغاثة اللاجئين السوريين.

واستضافت الكويت في عهد سموه القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الأولى في يناير 2009 التي شهدت أول مبادرة تنموية عربية طرحها سموه متمثلة في إنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية برأسمال قدره مليارا دولار تساهم الكويت فيه بحصة تبلغ 500 مليون دولار.

وبعد مرور 3 سنوات على رحيل الأمير الشيخ صباح الأحمد، ستظل إنجازاته البارزة مدونة في سجل تاريخ الكويت وعطاءاته خالدة في مسيرتها الحديثة وإسهاماته ومبادراته منارة للأجيال تقتبس منها لتبقى حاملة مشاعل النور في مسيرة بناء الوطن ورفعته وازدهاره.

الوحدة الوطنية.. وتطبيق القانون

حملت خطابات الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، طوال مسيرته حرصا شديدا على أهمية الوحدة الوطنية ووحدة الصف والعمل بروح الفريق الواحد، وتطبيق القانون، وبناء الإنسان الكويتي، وهنا مقتطفات من خطابات الأمير الراحل:

في 29 يناير 2006 ألقى الأمير الراحل كلمة بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة أشار فيها إلى التمسك بالوحدة الوطنية، قائلا «.. يحسب للشعب الكويتي الأبي ما أبداه من مشاعر الولاء والإخلاص والوفاء لوطنه ورموزه الوطنية، وتجسيده التلقائي للوحدة الوطنية». وشدد سموه على نبذ الطائفية والفئوية فقال «تغليب الصالح العام، ونبذ التحزب والأهواء الطائفية والقبلية والفئوية الضيقة لتبقى الكويت دائما هي الرابح الأول والأكبر».

وفي 25 فبراير من العام نفسه، ألقى سموه كلمة للمواطنين، أكد فيها على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، فقال «وليس من شك في أن مفتاح الأمر مرهون بتماسك جبهتنا الداخلية وتعزيز وحدتنا الوطنية وتوحدها صفا قويا يظله قانون يحترمه الجميع».

وتأكيدا من سموه على أن يصبح الكويتيون يدا واحدة وجبهة متماسكة، وإيمانا من سموه بأن ذلك لن يتحقق إلا بتماسك نسيج الوحدة الوطنية، قال سموه في التاسع والعشرين من يناير عام 2007 «ليست الوحدة الوطنية شعارا تردده الأفواه أو تكتبه الأقلام، بل هي مبدأ شديد الوضوح، وجهد شديد الإخلاص ومشاركة إيجابية واعية، تنبذ كل خلاف يهدد وحدتنا، أو يعرقل مسيرتنا، أو يزعزع أمننا». وقال سموه «إنني ادعوكم من أجل الكويت، ومستقبل أبنائها، الى نبذ خلافاتكم، والكف عن توجيه الاتهام الى أحد دون بينة، لأن التعميم في التهمة ينتج آثارا خطيرة، ويشغل جهد الناس، ويصرفهم عن النهوض ببلادهم».

ولأنه كان قائداً محنكاً فقد عرف سموه السبيل لتحقيق تلك النهضة فقال «ليس من سبيل الى حماية وطننا الا أن نعمل بروح الفريق الواحد الذي لا يعرف الفرقة، وأن نستثمر الوقت ونسابق الأحداث، محافظين أشد المحافظة على الكويت أسرة واحدة».

وفي 29 يناير 2009 ألقى سموه كلمة الى المواطنين، أكد فيها على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الخلافات ووحدة الصف، قائلا «ان الكويت هي الوطن والوجود، وليس لنا من سبيل للنهوض بها الا العمل بروح الفريق الواحد، والأسرة المترابطة والمتحابة التي تحرص كل الحرص على التضحية والتفاني في خدمة الوطن ورقيه، نابذة وراءها كل خلاف يهدد دعائم وحدتنا الوطنية، ويصرفنا عن مسيرة نهضتنا المباركة».

التنمية البشرية

كما سعى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، إلى بناء الإنسان الكويتي وتنمية قدراته وغرس القيم النبيلة، حيث كان يعتبر سموه ان قيمة الانسان تقاس بمدى تعلمه وخبراته العلمية، وان تطوير التعليم أمر أساسي في نهضة الكويت الحديثة، وهو محور التنمية البشرية. وكان يؤمن بالإبداع في العمل، ويتطلع الى بناء جيل قادر على صنع مستقبله، لهذا دعا الى عقد مؤتمر وطني من اجل تطوير التعليم، ففي 30 اكتوبر 2006 وفي افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل الحادي عشر قال سموه، رحمه الله، « آن الأوان لعقد مؤتمر وطني يساهم فيه المعنيون والمختصون لوضع الاسس العلمية المناسبة لتطوير التعليم، والاستفادة من تجارب العالم المتقدم، وخبراته بما يتوافق مع احتياجاتنا الوطنية لبناء جيل من ابناء الكويت محب للوطن، مبدع في عمله، قادر على بناء مستقبله، مؤمن في عمله، متمسك بثوابت امته».

وكان للتعليم أهمية قصوى لدى سموه، حيث كان يركز عليه في كل خطاباته، ويتطلع لبناء الانسان الكويتي وتنمية قدراته، ليكون قادرا على بناء وطنه، فيقول سموه، رحمه الله، في العشر الأواخر من رمضان 2006 «ان اغلى ثرواتنا هي ابناؤنا وافضل استثماراتنا هو الاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، وهو محور اي تنمية وغايتها ووسيلتها»، ويوضح ان «التنمية الحقة هي التي تتخذ من الانسان محورا ومن العلم سبيلا ومن الاخلاص دافعا».

التعاون بين السلطتين

من أهم مرتكزات حكم سموه - رحمه الله - كانت دعوته المتكررة الى التعاون الإيجابي بين مجلس الأمة والحكومة، مذكرا في كل مناسبة بمبدأ الفصل بين السلطات وأهمية احترام أحكام الدستور.

ففي 29 يناير 2006 خاطب سموه المواطنين من مجلس الأمة عندما تولى مسند الإمارة، مركزا سموه على طموحات وآمال المواطنين في ظل عالم يموج بالتطورات والمتغيرات ومظاهر التوتر وعدم الاستقرار.

وبين انه لن تتحقق هذه الطموحات إلا بتعاون السلطتين، فقال «وعلينا أن ندرك أن التعاون الإيجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قدر حتمي لتحقيق النقلة النوعية نحو التغيير والإصلاح، ودفع مسيرة البناء والتنمية الى الأمام، وأن الارادة الوطنية الواعية سبيلنا الى الإمساك بكافة مقومات النجاح والإبداع والتميز والتحلي بالمزيد من رحابة الصدر وتقبل الرأي الآخر».

وآمن سموه بأن التعاون بين السلطتين يؤدي الى الارتقاء بالوطن وتأمين بناء شراكة حقيقية للنهوض بالكويت، ففي التاسع والعشرين من يناير عام 2008 ألقى سموه كلمته، فقال ان «النهضة لن تتحقق الا بتعاون السلطتين»، و«اننا على ثقة بتحقيق ذلك بإذن الله تعالى في ظل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار».

تطبيق القانون

«لا أحد فوق القانون، وان الجميع سواسية»، بهذه الكلمات وضع سموه، رحمه الله، منهاجا لسياسته الحكيمة، يكرر دائما دعوته الى احترام القانون وتطبيقه، ويراه السبيل الى تحقيق المواطنة الصالحة، مؤكدا ان الهدف من وضع القوانين هو ضمان الحياة الكريمة للمواطنين. وفي اكتوبر 2007، ألقى سموه كلمة الى ابنائه المواطنين بمناسبة العشر الأواخر من رمضان تطلع فيها سموه الى وطن متقدم في جميع المجالات يحيا فيه الفرد حياة حرة كريمة، تحكمها الأنظمة والقوانين التي تكفل حياة الفرد، وتحفظ حقوقه وترشده الى واجباته ومسؤولياته، فقال سموه ان تلك «القوانين والانظمة وضعت لتحقيق هذه الغاية، ولضمان حياة كريمة لكل فرد في المجتمع»، وحذر سموه من انه اذا أهملت هذه القوانين فستصبح الحياة فوضى مفككة، وستنعدم الثقة لدى أفراد المجتمع، وسيفقد القانون هيبته وسلطته.













إنجازات إنسانية خالدة ..وتنمية اقتصادية