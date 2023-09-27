مبعوث خادم الحرمين الشريفين قدم واجب العزاء بوفاة المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد

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- Al-Anbaa) قام مبعوث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق عصر أمس بتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد. وكان مبعوث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق قد وصل إلى البلاد عصر أمس، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد.
وقد كان في استقباله على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.
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