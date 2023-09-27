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مبعوث خادم الحرمين الشريفين قدم واجب العزاء بوفاة المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد

9/27/2023 7:23:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام مبعوث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق عصر أمس بتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد. وكان مبعوث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق قد وصل إلى البلاد عصر أمس، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد.
وقد كان في استقباله على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

MENAFN27092023000130011022ID1107155931

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