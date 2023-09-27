منح 698 عسكريا بـ الإطفاء أوسمة من مختلف الدرجات

منح 698 عسكريا بـ الإطفاء أوسمة من مختلف الدرجات
التاريخ
9/27/2023 7:23:11 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت قوة الإطفاء العام أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أصدر توجيهاته بالعمل على اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بمنح 341 عسكريا وسام الدفاع الوطني و213 عسكريا وسام الواجب العسكري و144 عسكريا أنواط الخدمة العسكرية من مختلف الدرجات بعد استيفائهم شروط وضوابط الاستحقاق المقررة في هذا الشأن.
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